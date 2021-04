isola-dei-famosi-2021-nona-puntata:-eliminato,-nominati,-risvolti-inaspettati

Ilary Blasi ha dato il via alla nona puntata dell’Isola dei Famosi 2021 parlando di Elisa Isoardi. La naufraga ha lasciato Playa Esperanza dopo un incidente con il fuoco: le è finito un lapillo nell’occhio mentre cucinava e ha avuto molta paura. Vera Gemma e Miryea Stabile intanto si sono imbarcate per raggiungere la Palapa, dove si sono ricongiunte alla terza Amazzone. Elisa Isoardi ha una benda su un occhio in seguito all’incidente, ma ha potuto fare ritorno nel gruppo. Non ha nascosto di aver avuto molta paura, temeva il peggio quando non vedeva più niente. Per fortuna il lapillo non ha colpito la zona della pupilla, quindi nulla di grave.

Stasera, giovedì 15 aprile 2021, però c’è stato un abbandono. Massimiliano Rosolino ha annunciato che Brando Giorgi è stato costretto a tornare in Italia. Intanto c’è stata una forte discussione in Palapa tra Fariba e tanti altri suoi compagni d’avventura. Ma anche Vera, Elisa e Miryea sono rientrate agguerrite. Appena arrivate in Palapa infatti Ilary ha fatto ascoltare le clip in cui il gruppo parlava di loro e anche quelle in cui loro parlavano del gruppo. Inutile dire che nei prossimi giorni ci saranno scintille! C’è stata la prova ricompensa, vinta ancora dalle tre di Playa Esperanza. Dopo questa prova, Elisa ha chiesto di essere visitata da un medico per il fastidio all’occhio ma alla fine ha deciso di tornare in Italia

Anche Awed e Beatrice protagonisti stasera dopo le forti incomprensioni di questi giorni. Tra i due il rapporto sembra essere giunto al termine: lo youtuber ha deciso di staccarsi per un po’ dopo aver visto poca chiarezza in Beatrice. Lei ha messo in chiaro una volta per tutte di essere fidanzata: non c’è trippa per gatti per Awed, insomma. Sempre Awed è finito sotto accusa insieme ad Andrea Cerioli di non fare nulla sull’Isola, un argomento sempre molto dibattuto in questo reality show. Le critiche non hanno risparmiato neanche Roberto Ciufoli, giudicato un po’ troppo maestrino e stressante per quanto riguarda i lavori sulla spiaggia.

C’è stata un’importante novità per l’eliminato della nona puntata dell’Isola 2021, un vero e proprio colpo di scena: non è uscito nessuno stasera. La Blasi ha letto il nome del concorrente salvo, ovvero Valentina Persia, poi la palla sugli altri due è passata nelle mani degli altri naufraghi. Il destino di Fariba e Roberto è stato deciso dal leader di questa sera, cioè Cerioli, che ha salvato Roberto. Fariba non è stata eliminata, ma è nuovamente al televoto per la prossima puntata. Paul Gascoigne ha ascoltato le clip in cui gli altri parlavano di lui, dopo che Fariba gli ha spifferato qualcosa. Vera e Miryea hanno affrontato la prova del fuoco per rientrare su Playa Reunion. Dovevano resistere, sommando i loro tempi, per tre minuti al calore e alle fiamme.

Vera e Miryea sono tornate in gioco all’Isola dei Famosi: hanno vinto la prova del fuoco. A questo punto la Blasi ha dato inizio alle danze delle nomination. Gli uomini hanno nominato in postazione, mentre le donne hanno fatto le nomination palesi. I nominati sono Fariba e Beatrice. Queste le nomination nel dettaglio: