Isola Dei Famosi 2021, Quanti Chili Hanno Perso I Naufraghi: Il Prima E Dopo

Pubblicato su 18 Maggio 2021

Quanti chili hanno perso i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021? Questa è una delle curiosità più diffuse nel pubblico del reality show. Nella diciottesima puntata di stasera c’è stata una clip con il peso prima e dopo dei concorrenti, non tutti ma una buona parte di quelli in gioco da più tempo. Il video non ha svelato il peso di Matteo Diamante né di Ignazio Moser, per esempio, perché sono naufragati in Honduras da poche settimane. La stessa cosa vale per Rosaria Cannavò. Non c’era neanche il prima e dopo di Beatrice Marchetti, nonostante Iva Zanicchi abbia sottolineato che non è dimagrita molto rispetto agli altri.

Non è noto neanche quanto sono dimagriti altri naufraghi come Angela Melillo e Francesca Lodo, ancora in gioco nel momento in cui è stata creata la clip. Di tutti gli altri invece sono stati mostrati i prima e dopo. Già vedendo il confronto tra le immagini delle prime puntate e quelle attuali era evidente il peso perso dai naufraghi dell’Isola 2021. Quelli che sono dimagriti di più sono Roberto Ciufoli, Awed e Andrea Cerioli: hanno perso ben sedici chili.

Proprio sull’influencer c’è stato un lungo dibattito sui social, perché i fan lo hanno visto molto dimagrito e hanno chiesto alla produzione di farlo mangiare. Il suo staff però era intervenuto per rasserenare tutti. Anche perché Awed, purtroppo, non vince quasi mai nelle prove ricompensa. Vediamo nello specifico il peso prima e dopo e quanti chili hanno perso i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021:

Roberto Ciufoli pesava 75 chili, ora ne pesa 59: ha perso 16 chili; Andrea Cerioli pesava 80 chili, ora ne pesa 64: ha perso 16 chili; Miryea Stabile pesava 59 chili, ora ne pesa 53: ha perso 6 chili; Awed pesava 75 chili, ora ne pesa 59: ha perso 16 chili; Valentina Persia pesava 75 chili, ora ne pesa 60: ha perso 15 chili; Isolde Kostner pesava 60 chili, ora ne pesa 50: ha perso 10 chili; Fariba Tehrani pesava 55 chili, ora ne pesa 46: ha perso 9 chili. Nelle settimane scorse anche Elisa Isoardi ha svelato di aver perso molti chili. Questa la situazione al momento, ma manca ancora qualche settimana alla fine del programma. Altri chili da perdere, quindi: quanto dimagriranno i naufraghi a fine Isola dei Famosi, di questo passo?