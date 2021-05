isola-dei-famosi-2021-quindicesima-puntata:-eliminato,-nominati,-imprevisti

Tutto ciò che è successo nel secondo appuntamento di questa settimana, in onda da ora in poi il venerdì sera: nessuna eliminazione, chi è in nomination

La quindicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 ha segnato l’inizio degli appuntamenti del venerdì sera. Il reality show ha abbandonato la prima serata del giovedì per approdare in quella del giorno successivo. Dunque da questa settimana, salvo ulteriori cambiamenti nel palinsesto, l’Isola 2021 andrà in onda il lunedì e il venerdì. Ma cosa è successo stasera? Ilary Blasi ha dato inizio alla puntata del 7 maggio 2021 annunciando una prova anche in studio per Elisa Isoardi e Drusilla Gucci. Ma prima Arrivisti e Primitivi si sono sfidati per la prova leader. I nominati non hanno potuto partecipare, mentre Fariba non ha ancora ricevuto l’ok dal medico per affrontare prove fisiche. Affinché fossero quattro contro quattro, i Primitivi hanno deciso di escludere Valentina Persia.

La prova ha portato ai due candidati per essere leader: Isolde e Andrea. Prima di scoprire il nome del nuovo leader, Ilary ha letto il nome del naufrago salvo al televoto: Miryea. Queste le percentuali del televoto: Miryea 60%, Roberto 24% e Emanuela 16%. Non c’è stato l’eliminato nella quindicesima puntata: il leader salvador ha deciso chi mandare in nomination. Isolde ha battuto Cerioli e ha deciso di salvare Ciufoli, quindi Emanuela Tittocchia in nomination.

Dopo le prove sono cominciati i confronti. Proprio Isolde e Emanuela hanno discusso per la nomination della scorsa puntata: alla Tittocchia non è andata giù la motivazione, ma la Kostner ha ribadito il suo pensiero. La discussione si è accesa sull’espressione “scarto dell’altro gruppo” usato dalla Tittocchia. Awed si è ritrovato davanti alla parmigiana di sua madre, ma era tutto nelle mani di Elisa e Drusilla. Le due eliminate hanno affrontato la prova dei sacchetti in studio, da tenere sollevati a braccia tese in avanti per novanta secondi: ce l’hanno fatta!

Intanto Cerioli è sparito dalla Palapa dopo la prova, mentre Roberto Ciufoli ha affrontato gli Arrivisti con cui non riesce proprio a legare. Ha avuto la possibilità di passare nella squadra dei Primitivi superando la prova dell’eroe, ovvero il record di resistenza nella prova del fuoco. Roberto ha superato la prova, ma ha deciso di non cambiare gruppo ed è rimasto negli Arrivisti. Iva Zanicchi è stata costretta a lasciare la puntata. Momento nuova prova ricompensa: Matteo, Roberto e Isolde si sono sfidati con Miryea, Francesca e Valentina. Hanno vinto i Primitivi, in palio c’era una festa in spiaggia.

Le nomination della quindicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 sono state sia palesi sia segrete. Quattro concorrenti hanno fatto la nomination palese e la scelta è stata affidata al caso, pescando dei bastoncini. Alla Tittocchia si sono aggiunti un nominato di ogni gruppo. I nominati sono Emanuela Tittocchia, Francesca Lodo e Fariba Tehrani. Queste le nomination nel dettaglio: