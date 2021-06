isola-dei-famosi-2021-semifinale:-eliminati,-finalisti-e-ultime-nomination

Ilary Blasi ha dato inizio alla semifinale dell’Isola dei Famosi 2021 del 31 maggio annunciando un ritorno alle origini. Massimiliano Rosolino ha spiegato di aver raggiunto i naufraghi prima della puntata per chiedere loro di sgomberare Playa Reunion. I finalisti infatti vivranno l’ultima settimana su un’altra isola, per cui nuova spiaggia, nuova capanna, nuove abitudini e dovranno anche riaccendere il fuoco. Dopo una clip divertente su Isolde Kostner, la conduttrice ha subito svelato l’esito del televoto: a grandissima sorpresa, Isolde è stata eliminata contro Matteo Diamante. Queste le percentuali: Isolde 56%, Matteo 44%. Prima di andare via, l’eliminata ha dato il suo bacio che vale una nomination a Matteo.

Miryea, Valentina, Awed e Matteo si sono sfidati per il posto di terzo finalista. Si sono giocati la finale con una gara nelle vasche, vinta da Awed: è lui il terzo finalista dell’Isola 2021. Ha dovuto però fare una scelta molto dura: mandare al televoto per l’eliminazione un concorrente tra Matteo, Miryea e Valentina. Lui ha scelto Miryea. Gli altri due si sono sfidati in un’altra prova: il vincitore è diventato finalista, l’altro invece è finito al televoto flash con Miryea. Matteo è il quarto finalista, per cui al televoto per l’eliminazione si sono sfidate le due naufraghe ancora in gioco.

Valentina ha conquistato la finale con il 53% dei voti, mentre Miryea è stata eliminata con il 47%. Il suo bacio è andato ad Awed. Dato che Miryea ha già avuto un’altra possibilità su una seconda spiaggia non ha potuto raggiungere Cayo Paloma ed è tornata direttamente in Italia. Isolde invece ha raggiunto Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli su Cayo Paloma e ha accettato di rimanere. Quindi Ilary ha aperto un televoto perché, come sempre, c’è posto solo per due sull’ultima spiaggia. Al termine del televoto flash, Roberto Ciufoli è stato definitivamente eliminato con il 18%; le due naufraghe invece hanno proseguito la corsa verso la finale (Isolde 46%, Beatrice 36%).

C’è stato uno scontro tra Valentina Persia e Andrea Cerioli. La prima ha accusato l’altro di averla scoraggiata ancor di più in un momento in cui era già triste. Andrea non ha gradito scoprire questo malumore nei suoi confronti attraverso una clip, si aspettava che glielo dicesse nei giorni scorsi. La prova ricompensa di stasera ha messo in palio proprio il fuoco, in vista del cambio di spiaggia. Lo avranno vinto? Ebbene no, quindi un inizio di ultima settimana abbastanza duro.

I finalisti dell’Isola dei Famosi 2021 sono Andrea Cerioli, Ignazio Moser, Awed, Valentina Persia, Matteo Diamante e Beatrice Marchetti. Quest’ultima ha vinto col 62% dei voti contro Isolde, che è stata definitivamente eliminata. Tutti insieme poi i finalisti sono sbarcati su Cayo Paloma, dove vivranno gli ultimi giorni in Honduras. I cinque abitanti della vecchia Playa Reunion si sono sfidati per evitare il televoto che durerà fino a lunedì prossimo. Già stasera infatti Ilary ha aperto il primo televoto per la finale.

C’è stata quindi la prova leader, l’ultima: ha vinto Andrea, ma prima di prendere la collana ha dovuto aspettare. A questo punto è arrivata Beatrice, che ha sostenuto la stessa prova. Ha superato il tempo di Cerioli e ha vinto lei quindi la prova leader. Non sono mancate le solite polemiche sui social, come quando c’era la prova del fuoco: quando c’è un record da battere è più facile che vinca il secondo, avendo un obiettivo da superare. Qualcuno ha anche fatto notare che lei finora non ha mai sostenuto prove, per cui poteva avere energie in più. Altri si sono concentrati sulle gambe distese, a differenza degli altri che le hanno tenute piegate.

In ogni caso, Beatrice ha vinto l’immunità e ha anche fatto la sua nomination da leader. Ilary ha chiesto due nomination a testa stasera ai suoi naufraghi. Al televoto ci sono Matteo e Awed. Il primo è il nominato del gruppo – ha superato Valentina con il bacio dato da Isolde -, il secondo è quello della leader. Queste le nomination nel dettaglio: