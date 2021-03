isola-dei-famosi-2021,-valentina-persia-delude-e-lei-dice-“scusatemi-…”

Andrà in onda questa sera, sempre alla stessa ora e su Canale 5, la quarta puntata dell’Isola dei famosi 2021. Stiamo parlando del reality show condotto da Ilary Blasi, che sembra stia avendo un grandissimo successo. Questa è la quindicesima edizione del reality che fino a poco tempo fa era condotto da Alessia Marcuzzi, la quale ha lasciato il suo posto alla collega Ilary. Cosa vedremo nella puntata di questa sera?

Isola dei famosi 2021, anticipazioni giovedì 25 marzo

La puntata di questa sera, giovedì 25 marzo, si preannuncia davvero molto interessante e ricca di colpi di scena. Da una parte ci saranno sempre i Burinos e dall’altra i Rafinados, i due gruppi l’uno contro l’altro. Proprio i Rafinados sono stati i vincitori di tutte le prove fino ad oggi, capitanati dal loro leader Elisa Isoardi. I Burinos, da diversi giorni, invece, vanno a letto senza cena e sicuramente questa loro condizione sta scatenando una serie di dissapori e liti. Tensioni anche per il fatto che Brando Giorgi non è stato accolto bene dal resto del gruppo.

Tensioni tra i naufraghi, scontro acceso tra Valentina Persia e Brando Giorgi

Proprio nella serata di ieri, sembra che si sia raggiunto il culmine della tensione, quando Valentina Persia ha tentato di accendere il fuoco per preparare la cena e per la notte. Non tutti forse sanno che proprio Valentina, nonostante sia nata a Roma, ha origini contadine e per questo motivo, si sarebbe offerta di accendere il fuoco, avendo delle sue conoscenze ed essendo in possesso del fiammifero, che lo scorso lunedì era stato vinto da Paul Gascoigne. Ne è venuta fuori una discussione tra la naufraga e Brando Giorgi, che avrebbe avuto un atteggiamento piuttosto arrogante nei suoi riguardi. L’uomo, avrebbe manifestato una certa contrarietà nei riguardi della naufraga ed anche piuttosto scettico sulle sue capacità. Infine, si sarebbe offerto lui per accendere il fuoco, avendo anche fatto qualche giorno di esperienza a Playa Rafinados.

Il fallimento di Valentina

Il gruppo però, avendo assistito a questo scontro tra i due, avrebbe deciso di dare fiducia alla donna. Valentina, però, dopo aver tentato una prima volta, si sarebbe arresa. “Ragazzi scusate non ce l’ho fatto ma il fiammifero era troppo umido”. Queste le sue parole e la conseguenza è stata che i naufraghi sono andati a dormire con la pancia vuota ancora una volta. Qualcuno sembra non abbia preso bene questa “sconfitta” di Valentina. Per stemperare un po’ la tensione, è arrivato poi un comunicato della produzione, che ha deciso di concedere ai due gruppi di poter comunicare tra loro. Dopo essersi divertiti un pò, però, la leader Elisa Isoardi, avrebbe richiamato all’ordine. “Va bene ci siamo divertiti ma adesso torniamo a controllare il fuoco”, queste le sue parole. Il video, è stato caricato sul sito ufficiale del programma e chiunque voglia può andare a vederlo in qualsiasi momento.