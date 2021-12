isola-dei-famosi-2022,-bomba-su-ilary-blasi-“non-vuole-assolutamente-…”

Si inizia a parlare della nuova stagione del reality di Canale 5, ovvero L’isola dei famosi. Ancora una volta quest’anno al timone del reality ci sarà lei Ilary Blasi la quale sta preparando un cast davvero stellare. Ebbene, al termine del Grande Fratello vip che chiuderà i battenti soltanto il prossimo mese di marzo, inizierà molto probabilmente L’isola dei famosi 2022. Insomma neanche il tempo di finire uno e ne comincia un altro di reality su Canale 5.

Isola dei famosi 2022, la macchina operativa è già al lavoro

Alla conduzione dell’Isola dei Famosi ci sarà ancora una volta Ilary Blasi, la quale sembra essere già al lavoro insieme a tutta la relazione e produzione per cercare di mettere a punto una edizione che possa in qualche modo coinvolgere maggiormente i telespettatori dopo la scorsa edizione piuttosto deludente. Di questa nuova edizione del reality se ne è parlato sul settimanale Nuovo tv dove si dice che Ilary Blasi quest’anno non voglia assolutamente toppare.

La conduttrice non vuole fare flop

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, dunque, il prossimo mese di marzo ripartirà L’Isola dei Famosi ovvero il reality piuttosto noto di Canale 5 con alla conduzione Ilary Blasi. La conduttrice sarebbe già al lavoro per cercare di rendere questa nuova edizione del reality piuttosto entusiasmante e coinvolgente dopo i risultati piuttosto deludenti dello scorso anno. Sul settimanale Nuovo TV si legge “Ilary Blasi non vuole fare flop”. Per questo motivo la macchina operativa sarebbe già all’opera.

I possibili concorrenti dell’Isola 2022

C’è anche grande attesa per cercare di capire chi saranno i possibili concorrenti di questa edizione dell’Isola dei famosi 2022. Attualmente non si sa praticamente nulla al riguardo forse perché effettivamente è ancora un po’ troppo presto. Ci sono soltanto delle indiscrezioni che sono state riportate sempre da Nuovo TV. Si parlerebbe di una possibile partecipazione di Loredana Lecciso insieme alla figlia Jasmine Carrisi che dovrebbero partecipare come concorrente unico. Si parlerebbe anche del compagno di Belen Rodriguez ovvero Antonino Spinalbese, così come di Lucas Peracchi. Circola voce che potrebbero anche prendere parte al reality Cristina D’Avena e Luigi Oliva che per chi non lo sapesse è l’ex di Pamela Prati.

Chi saranno gli opinionisti e l’inviato?

Ci sono anche delle indiscrezioni riguardo il cast e dunque anche per quanto riguarda l’inviato che dovrebbe essere ancora una volta Massimiliano Rosolino nonostante comunque la scorsa edizione sia stato protagonista di diverse gaffe. Non si hanno notizie invece per quanto riguarda gli opinionisti, ma una cosa sembra essere certa ovvero il fatto che non saranno riconfermati Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi.