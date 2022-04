isola-dei-famosi-2022,-cristiana-capotondi-umilia-nicolas-vaporidis:-“io-mi-…”

Nel 2006 sono stati i protagonisti di uno dei film più visti ed apprezzati degli anni 2000 mentre oggi invece lui si trova in Honduras all’Isola dei Famosi e lei ha da poco finito di girare la nuova serie di Ferzan Özpetek ovvero ‘Le Fate Ignoranti’. Stiamo nello specifico parlando di Nicolas Vaporidis e Cristiana Capotondi, e proprio quest’ultima intervistata da Il Corriere della Sera ha espresso il suo pensiero sul collega e la sua nuova esperienza. Ma, quali sono state di preciso le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza.

Nicolas Vaporidis protagonista dell’Isola dei Famosi

Sono trascorse alcune settimane da quando ha avuto inizio la nuova stagione de L’Isola dei Famosi ovvero il celebre reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi affiancata da due opinionisti molto bravi ed apprezzati dai telespettatori ovvero Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Tra i naufraghi in Honduras anche il noto attore Nicolas Vaporidis spesso finito al centro di una serie di polemiche non solo con i naufraghi ma anche con l’opinionista Vladimir Luxuria. Ad esprimersi nelle ultime ore sul noto attore di uno dei più famosi film degli anni ‘2000 ovvero Nicolas Vaporidis, protagonista di Notte prima degli esami, è stata la collega Cristiana Capotondi che senza alcun timore ha espresso il suo pensiero.

Cristiana Capotondi commenta l’esperienza di Nicolas Vaporidis in Honduras

Cristiana Capotondi, che da poco ha terminato le riprese de Le Fate Ignoranti la cui uscita è prevista per il prossimo 13 aprile su Disney+, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. Intervista nel corso della quale ha affrontato diversi argomenti e ha speso delle parole anche sulla partecipazione di Nicolas Vaporidis al noto reality di Canale 5. “Notte prima degli esami e Nicolas Vaporidis? Un film pazzesco. Uno straordinario lavoro di gruppo. Io mi ero appena laureata”, queste di preciso le parole con cui l’attrice ha ricordato lo splendido film uscito al cinema nell’ormai lontano 2006. L’attrice ha poi proseguito “Nicolas all’Isola dei Famosi? Io mi tuffo nell’informazione di La 7 e nei film sulle piattaforme”.

La rivelazione dell’attrice sulla sua vita privata: “Mi è capitato di tradire”

Cristiana Capotondi ha poi continuato l’intervista facendo delle rivelazioni sulla sua vita privata. Nello specifico è stato affrontato l’argomento tradimenti e a tal proposito ha rivelato non solo di aver tradito in passato ma anche di essere stata tradita. “A me non piace, è una forma di fragilità, a meno che non porti alla separazione e a un altro incontro. Mi è capitato in passato di tradire e di essere tradita, ho fatto mea culpa, ho sofferto molto”, queste le sue parole.