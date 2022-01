isola-dei-famosi-2022:-due-mamme-famose-nel-cast

Fervono i preparativi per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi e, stando ai rumor in circolazione, parteciperanno allo show anche i figli di due famose vip ammesse tra i concorrenti del reality show. Si tratta di Alessandro Iannoni e di Ludwig Maximilian Koons, rispettivamente figli di Carmen Di Pietro e Giuseppe Iannoni e di Ilona Staller e dell’artista Jeff Koons.

I due non sono volti noti del mondo dello spettacolo ma in passato Alessandro Iannoni (oggi appena maggiorenne) ha preso parte a uno scherzo fatto da Le Iene a sua madre. I due sono stati anche spesso ospiti insieme nei più famosi salotti tv. Per quanto riguarda Ludwig Maximilian Koons sembra che già in passato il giovane fosse stato contattato per prendere parte al reality show condotto da Ilary Blasi, ma per un motivo o per un altro non aveva mai accettato la proposta.

Ilary Blasi: l’Isola dei Famosi 2022

Per la seconda volta al timone del reality show vi sarà Ilary Blasi, subentrata nel ruolo dopo l’addio di Alessia Marcuzzi. In tanti sui social non vedono l’ora di sapere quali saranno i personaggi che prenderanno parte al reality show e quali novità avrà in serbo il seguitissimo programma (che dovrebbe partire dalla fine di marzo, dopo la finale del GF Vip 6).