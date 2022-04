isola-dei-famosi-2022,-floriana-secondi-una-furia-contro-ilary-blasi-che-reagisce-…

All’Isola dei famosi sembra che i naufraghi stiano già dimostrando segni di cedimento, vuoi per la fame ma anche per la stanchezza. Qualche naufrago sembra essere più in crisi degli altri. Stiamo parlando di Floriana Secondi, la quale sta facendo parlare di se già dalle prime puntate del reality. Sembra che l’ex vincitrice del Grande fratello in questi giorni stia vivendo una sorta di crisi esistenziale. Ma cosa sta accadendo alla Secondi? Cerchiamo di fare un pò di chiarezza.

L’Isola dei famosi, Floriana Secondi perde la pazienza in Honduras

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, in questi giorni Floriana Secondi sta avendo una sorta di crisi esistenziale all’Isola dei famosi. Il reality va in onda da tantissimi anni e tutti i telespettatori che lo seguono, conoscono bene le dinamiche del gioco e sanno bene come funziona. Eppure, nonostante le regole siano chiare a tutti, sull’Isola c’è lei, Floriana che costantemente mette in risalto quelle che per lei sono delle scorrettezze da parte della produzione. Ilary Blasi in molte circostanze sembra sia stata piuttosto tranquilla nell’affrontare Floriana puntata dopo puntata, ma proprio nel corso dell’ultima anche lei sembra aver perso completamente la pazienza.

La naufraga si scaglia contro i compagni d’avventura, poi accusa Ilary Blasi e la produzione

E’ accaduto tutto nella settimana puntata dell’Isola dei famosi, quando la naufraga pare abbia perso la pazienza. Siamo ormai abituati a questi colpi di testa della naufraga, ma sembra che proprio nell’ultima puntata abbia un tantino esagerato. Dopo aver ricevuto la nomination da parte di Alessandro e Carmen Di Pietro, sembra che Floriana sia andata completamente in escandescenza. Avrebbe iniziato ad urlare e pronunciare delle frasi anche molto pesanti nei confronti di altri naufraghi e poi alla fine avrebbe duramente attaccato Ilary e la produzione del reality.

La conduttrice cerca di calmare la naufraga senza sortire alcun effetto

La conduttrice sarebbe apparsa seriamente in difficoltà ed inizialmente avrebbe anche cercato di calmare la naufraga, coinvolgendo anche il fidanzato di Floriana. Ad ogni modo, quest’ultima non si è calmata ed ha dimostrato di essere ormai rassegnata, del resto lo aveva già comunicato qualche giorno fa di voler abbandonare l’isola.

