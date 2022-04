isola-dei-famosi-2022,-nicolas-vaporidis-senza-freni:-“io-non-sto-qua-a-…”

All’Isola dei famosi sta accadendo praticamente di tutto. Nei giorni scorsi sembra proprio che due naufraghi nello specifico abbiano avuto degli scontri piuttosto accesi. Stiamo parlando di Nicolas Vaporidis e Jeremias Rodriguez. Quest’ultima ovvero il fratello di Belen e Cecilia, sembra che si sia mostrato piuttosto agguerrito nei confronti dell’attore.

Isola dei famosi 2022, è scontro tra Jeremias Rodriguez e Nicolas Vaporidis

Di questo loro rapporto così conflittuale se ne è parlato nel corso dell’ultima puntata del reality andata in onda ieri giovedì 14 aprile 2022. Nello specifico sembra che Ilary Blasi abbia voluto in qualche modo mettere a confronto il fratello di Belen ed il noto attore. Sembrerebbe che Jeremias però non sia stato affatto contento di questa iniziativa e nello specifico avrebbe fatto intendere di non voler alcun tipo di confronto con il naufrago.

Ilary li mette a confronto, Jeremias non reagisce bene

“Non ho nulla da dire…Va bene così…Avete ragione voi sempre…Lui è un fenomeno è il numero uno…”. Queste le parole dichiarate da Ilary Blasi, la quale sicuramente ha cercato in tutti i modi di poter mettere la pace tra i due senza però sortire alcun tipo di effetto. Ad un certo punto, poi avrebbe chiesto a Nicolas di esprimere il suo punto di vista riguardo questa vicenda piuttosto complicata.

Le parole di Nicolas sul naufrago

“Io voglio dire che non sto qua a fare una battaglia contro di lui o contro suo padre Gustavo…Semplicemente non ci prendiamo…Non è una sfida…Può succedere che non ci si trova no?”. Queste le parole di Nicolas che in qualche modo così ha voluto stemperare un po’ i toni e dire semplicemente che tra lui e Jeremias semplicemente non è nata alcuna sintonia. Queste parole di Nicolas però hanno in qualche modo scatenato la reazione di Jeremias il quale è intervenuto dicendo “Io non mi sono mai preso gioco di te…Che sia chiaro…”. La Blasi poi sembra aver sottolineato a Nicolas, come più volte però effettivamente abbia detto di Jeremias che è un provocatore.“Certo che l’ho detto, e non so neppure perchè lo faccia…Magari ha ragione lui…Non ci sarebbe bisogno di provocare…Vuole far innervosire gli altri e far uscire il peggio…Peccato perchè è molto intelligente…”. Queste ancora le sue parole, confermando effettivamente la sua versione.

