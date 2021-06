Isola dei famosi 2022, Tommaso Zorzi fuori perchè …

Torniamo a parlare dell’Isola dei Famosi ma non dell’edizione ancora in corso, quanto della prossima. Ebbene sì, non è ancora terminata l’edizione 2021 che già si pensa a quella 2022. In realtà la macchina organizzatrice è già al lavoro, soprattutto per quanto riguarda il cast e la scelta degli opinionisti. L’edizione 2021 sta per finire ed a breve conosceremo quindi il vincitore dell’Isola dei famosi 2021. È stato questo un anno piuttosto particolare, determinato da tante difficoltà per via della pandemia da coronavirus. Ciò nonostante però, l’edizione 2021 sembra abbia avuto ugualmente il suo successo.

Isola dei famosi 2021, si pensa già alla prossima stagione

Come già abbiamo avuto modo di anticipare, sembrerebbe che Mediaset sia già al lavoro per organizzare e pianificare la prossima edizione che sicuramente andrà in onda nel corso del 2022. Secondo alcune indiscrezioni, l’azienda avrebbe già deciso di rinnovare per il prossimo anno il programma che quindi dovrebbe andare in onda ancora una stagione. Però all’orizzonte sembrerebbero esserci dei cambiamenti piuttosto importanti, non soltanto per quanto riguarda il cast, ma anche per i protagonisti in studio. Stiamo parlando proprio degli opinionisti.

Confermata Ilary Blasi, cambia la casa di produzione

Innanzitutto sembrerebbe essere stata confermata ancora una volta Ilary Blasi, a meno che nel corso dell’estate non ci siano dei colpi di scena e dunque delle notizie dell’ultima ora. La moglie di Francesco Totti dovrebbe quindi rimanere per almeno un’altra stagione al timone del reality. Un’altra novità importante riguarda il cambio della casa di produzione. Dopo diversi anni Infatti Mediaset dovrebbe cambiare casa di produzione che fino ad oggi è stata la Banijay, ma non si sa ancora quale sarà la prossima. La produzione, inoltre, starebbe pensando anche di cambiare il cast che è quest’anno non è piaciuto molto ai telespettatori e, proprio per questo, sono sorte diverse critiche e polemiche.

Addio ad Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi

Un altro problema sarebbe legato alla scelta degli opinionisti. Sembrerebbe che Iva Zanicchi possa essere riconfermata per il prossimo anno, ma gli altri due ovvero Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi potrebbero non rinnovare la loro presenza. Nello specifico, in molti non hanno visto di buon occhio la partecipazione di Elettra Lamborghini la quale è stata in alcune occasioni criticata per aver fatto degli interventi considerati fuori luogo. Stessa cosa per Tommaso Zorzi, il quale tra l’altro molto probabilmente non continuerà la sua avventura con il programma intitolato Il punto Z perché pare che non abbia ottenuto il successo sperato in termini di ascolti.