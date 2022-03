Isola dei famosi 2022, Vladimir Luxuria parla dei naufraghi senza freni: “Al di là del giudizio personale …”

Il prossimo lunedì 21 marzo 2022 partirà la nuova edizione de L’Isola dei famosi, il programma targato Mediaset con alla conduzione Ilary Blasi. Ebbene, sembra proprio che ci sia tanta attesa per questo inizio del reality di Canale 5, anche per il cast che quest’anno vede la partecipazione di diverse coppie. A parlare in questi giorni del reality sembra sia stata proprio lei, Vladimir Luxuria, la quale ha rilasciato un’intervista molto interessante al SuperGuidaTv. Ma cosa ha dichiarato l’ex parlamentare?

L’Isola dei famosi 2022, il reality prenderà il via il prossimo lunedì 21 marzo

L‘Isola dei famosi prenderà il via il prossimo lunedì 21 marzo 2022. Il cast quest’anno sembra essere davvero scoppiettante e per la prima volta vede la partecipazione di diverse coppie. Ad ogni modo, a parlare del reality e soprattutto dei vari naufraghi, sembra stia stata Vladimir Luxuria. SI era vociferato che Luxuria potesse volare in Honduras per sostituire Alvin che pare sia risultato positivo al Covid. Ad ogni modo, non sembra che ad oggi ci sia questa possibilità. Così Luxuria ha parlato di questo e di tanto altro e lo ha fatto nel corso di un’intervista.

Vladimir Luxuria parla dei naufraghi di questa nuova edizione“Chi sono secondo me i concorrenti più forti? Ilona Staller, perché dona un respiro internazionale al programma. Al di là del giudizio personale che si può avere dei suoi film, comunque tutti film che io dico che finiscono a lieto fine, lei è molto conosciuta all’estero. Anche il suo legame con Jeff Koons nonostante le problematicità, anche Jeff Koons è comunque un grande artista internazionale. Sull’Isola se succede qualcosa a Cicciolina la notizia finisce sulle pagine di tutto il mondo. Tra i personaggi che suscita curiosità c’è anche Blind, questo rapper che ha una vita complicata. Ecco la sua può essere una storia di riscatto. Quello che vorrei che emergesse da quest’Isola è non far conoscere i personaggi per come già li conosciamo ma che possa emergere qualcosa del loro lato umano che non si è mai scoperto”. Questo quanto dichiarato da Vladimir che ha parlato così dei naufraghi aggiungendo dell’altro.

I realiter, ecco chi sono quest’ultimi per Luxuria“Io non sono una che parte con il pregiudizio. Per me non è tanto importante ciò che hanno fatto prima nella vita o la loro carriera. Io valuterò quello che loro faranno da quando metteranno i piedi sulla sabbia. Non mi farò influenzare da chi conosco già da tempo e dalle loro carriere. L’Isola dei famosi è un programma duro, io lo ricordo come una bellissima esperienza”. Queste le parole dichiarate ancora da Vladimir. Quest’ultima poi pare abbia parlato di tutti quei concorrenti che in qualche modo prendono parte al reality con frequenza, chiamandoli realiter e definendoli professionisti dei reality. “Sono dei recidivi, persone che hanno già fatto i reality. Poi persone come Lory Del Santo, Carmen Di Pietro che adoro, mi fa ridere molto, è una vera. Questa volta sarà con suo figlio. Io ricordo lo scherzo fatto a Le Iene”. Queste ancora le sue parole dichiarate nel corso dell’intervista.

Like this: Like Loading...