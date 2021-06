Isola dei Famosi, anche la fidanzata di Andrea Cerioli lo farà: l’annuncio

Si è conclusa la 15esima edizione del reality di sopravvivenza e iniziano a circolare i possibili nomi per la prossima.

L’Isola dei Famosi di quest’anno ha visto trionfare lo youtuber Simone Paciello, in arte Awed, che ha battuto nella puntata finale i rivali Valentina Persia e Andrea Cerioli.

Proprio la fidanzata dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Arianna Cirrincione in occasione dell’ultima puntata ha raggiunto il fidanzato in Honduras.

Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli (Screenshot Instagram)

Alcune voci di corridoio avrebbero rivelato che la ragazza sarebbe pronta a ripetere l’esperienza vissuta dal fidanzato. Ma cosa ha dichiarato in merito la Cirrincione?

Arianna Cirrincione nella prossima edizione dell’Isola dei famosi? Le parole dell’ex corteggiatrice

La Cirrincione, intervistata da Uomini e Donne Magazine ha raccontato l’esperienza e l’emozione che ha provato nel riabbracciare dopo tanti mesi il fidanzato, affermando:

” Una bellissima avventura. Sapevo che su quella spiaggia avrei ritrovato il mio fidanzato dopo tante settimane distanti, quindi avevo la consapevolezza che sarebbe stato un viaggio stupendo dal principio. Sono partita insieme a un gruppo di persone molto carine, che si trovavano nella mia stessa situazione, e questo ha reso tutto ancora più divertente”.

Arianna ha proseguito il racconto, dichiarando:

” Un’emozione incredibile, difficile da spiegare a parole. Tanto bella quanto surreale. In questi mesi mi era mancato da morire. Non ricordo neppure la prima cosa che ci siamo detti quando ci siamo rivisti. Ero talmente emozionata da avere la testa altrove”.

Inoltre alcuni utenti hanno domandato alla Cirrincione se avesse anche lei il desiderio di partecipare alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Immediata la risposta dell’ex corteggiatrice che ha rivelato:

” Avendo visto che effetto ha avuto su Andrea dalla tv, direi non particolarmente. Scherzi a parte, è stata sicuramente un’esperienza dura, ma unica, quindi non saprei. Per ora non ci penso, ma mai dire mai”.

Nessun reality per il momento per la Cirrincione che comunque non esclude la possibilità in futuro.