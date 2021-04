Isola dei Famosi: Andrea Cerioli si infuria | Il brutto gesto di Vera Gemma

All’Isola dei Famosi un premio crea momenti di tensione tra i naufraghi in Honduras, protagonisti dello scontro sono stati Andrea Cerioli e Vera Gemma, ecco che cosa è successo.

L’ultima puntata di L’Isola dei famosi, seguitissimo show di Canale 5, si è caratterizzata per l’improvvisa uscita di scena di due protagonisti: Elena Isoardi e Brando Giorgi.

La prima ha avuto un incidente mentre cucinava: un papillo rovente le è entrato in un occhio. Inizialmente la concorrente pensava di poter restare dopo un controllo medico, ma in seguito si è deciso per un pronto rientro in Italia. Un occhio ha tradito anche Brando che si è dovuto ritirare.

I naufraghi hanno provato per la prima volta la prova della Cerimonia della Savation in cui il leader che avesse raggiunto l’immunità avrebbe potuto salvare i compagni in pericolo. In questo caso Andrea ha salvato Roberto e costretto al televoto Fariba. Insieme a lei anche Beatrice. A parte i due che hanno lasciato l’isola non c’è stato nessun eliminato.

Ma che cosa ha scatenato l’ira di Andrea Cerioli contro Vera Gemma? Ecco quello che è accaduto.

Vera Gemma egoista: il gesto non gradito

Con l’arrivo delle Amazzoni a Playa Reunion le dinamiche sono cambiate e, purtroppo, sono nate delle nuove liti sull’isola. A scatenare l’ultima è stato il gesto un po’ egoista di Vera Gemma che ha ricevuto un premio per aver superato la prova del fuoco.

Si trattava di una porzione di wurstel e patatine fritte, una vera manna per i sempre affamati naufraghi. Vera ha chiesto “con chi le dividiamo? ” e la compagna Miryea ha risposto: “io direi di mangiarne un po’ perché è la nostra ricompensa“.

Gemma allora ha deciso di condividerne un po’ con Awed, in ricordo della loro amicizia, mentre Simone Paciello si è rifiutato di mangiare, Paul Gascoigne non ha detto no e così pure Fariba Tehrani che ha chiamato Andrea Cerioli e qui è nato lo scontro.

Andrea Cerioli attacca Vera Gemma

“Stanno mangiando solo loro. Questo descrive a pieno le persone che sono” ha commentato inizialmente Cerioli vedendo che le amazzoni non volevano dividere il cibo. Ecco che cosa ha detto “avevate tutto quel cibo e lo avete negato. Non lo avrei fatto nemmeno al mio peggiore nemico. Con la fame non si scherza, io non lo avrei fatto neanche al mio peggior nemico di mangiargli in faccia. O mangiamo tutti o io non mangio”.

Cerioli era proprio arrabbiato, ma Vera Gemma non ci è stata a passare per la cattiva. “Avete sparlato di me per settimane, in Palapa ho ascoltato tutte le vostre cattiverie, posso decidere io con chi mangiare o no? Tu sei un eroe ed avrei condiviso il cibo con tutti, io non sono un’eroina”. L’uomo era davvero su tutte le furie e non ha coinvolto solo Vera, ma se l’è presa anche con altre persone. “Vera, mi fa schifo il tuo atteggiamento, io non avrei mai mangiato neanche davanti ai miei nemici”.

“Poi ti sei isolata insieme a Fariba e Beatrice che si sono unite a te così magari si sentono meno sole e più protette da un gruppo, ma cosa siete le Charlie’s Angels” ha tuonato. Tra i due quindi è ormai guerra.

L’articolo Isola dei Famosi: Andrea Cerioli si infuria | Il brutto gesto di Vera Gemma proviene da Political24.