Ecco le anticipazioni della puntata di l’Isola dei Famosi di questa sera lunedì 24 maggio: il ventesimo appuntamento regalerà tanti colpi di scena e sorprese! Ecco cosa accadrà.

Questa sera di lunedì 24 maggio è attesissima una nuova puntata de l’Isola dei Famosi. Il reality condotto da Ilary Blasi è pronto a tornare in onda, in prima serata, su Canale 5. Il ventesimo appuntamento del programma vedrà come sempre i naufraghi, protagonisti del reality, affrontare prove e giochi per conquistare importanti vantaggi per ‘la sopravvivenza’. A commentare la puntata ci sarà la padrona di casa, Ilary Blasi, e gli opinionisti Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi! Massimiliano Rosolino è l’inviato dall’Honduras. Sono tutti pronti per una nuova puntata? La risposta è sì! I fan del programma attendono con ansia di assistere al nuovo appuntamento: ma cosa aspettarsi? Ecco le anticipazioni.

Isola dei Famosi, Anticipazioni 24 maggio: sorprese in arrivo, chi sarà il secondo finalista?

C’è grande attesa per la prossima puntata de l’Isola dei Famosi, in programma questa sera di lunedì 24 maggio. Il ventesimo appuntamento con il reality vedrà in primis l’esito del televoto tra Fariba Tehrani e Miryea Stabile. Chi tra le due naufraghe sarà la meno votata dal pubblico a casa? La sfida è più che tosta!

Non scopriremo solo chi verrà salvato dal pubblico, ma anche chi sarà il secondo finalista de l’Isola ! Il primo è stato annunciato la scorsa settimana: Andrea Cerioli ha conquistato il titolo. Chi lo accompagnerà verso la fine del reality?

Al momento, il programma non ha lanciato ulteriori anticipazioni. Non sappiamo con certezza chi saranno gli ospiti in studio, oltre agli ex naufraghi. Cecilia Rodriguez, Arianna Cirrincione, Giulia Salemi: chi tra loro seguirà la puntata in diretta in studio per sostenere i suoi cari?

Non ci resta che sintonizzarci in prima serata su Canale 5 in questo lunedì 24 maggio!