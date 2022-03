Isola dei Famosi, Antonio Zequila fuori di sè: “Fatela stare zitta …”

Sono trascorsi davvero pochissimi giorni da quando è andata in onda su Canale 5 la prima puntata de L’Isola dei Famosi. Ma nonostante ciò sono già iniziate le polemiche e le discussioni. Nello specifico a non andare d’accordo nelle scorse ore è stata la coppia composta da Antonio Zequila e Floriana Secondi. I due infatti si sono resi protagonisti di un duro scontro di cui si sta molto parlando nelle ultime ore. Ma esattamente, per quale motivo?

Scontro a L’Isola dei Famosi tra Antonio Zequila e Floriana Secondi

La prima puntata de L’Isola dei Famosi è stata trasmessa su Canale 5 lo scorso lunedì 21 marzo 2022 e proprio nel corso di tale appuntamento sono stati presentati quasi tutti i naufraghi. Alcuni di questi si sono presentati in coppia mentre altri singolarmente ma successivamente sono stati poi ‘accoppiati’ ad altri concorrenti. E’ questo il caso di Antonio Zequila e Floriana Secondi arrivati in Honduras da single e poi uniti in una coppia unica. Questa, come altre coppie, sono poi state unite da una catena con l’unico scopo di tenerli sempre vicini uno al fianco dell’altro in qualsiasi momento della giornata. E proprio tale catena ha provocato la prima lite tra Floriana e Antonio. Quest’ultimo infatti in diverse occasioni ha affermato di avere il desiderio di fare un bagno ma la sua compagna di squadra ha subito replicato affermando di non poter nuotare a causa di un particolare problema fisico. Sarebbe stato questo il motivo per il quale Zequila sembrerebbe essere intervenuto affermando di voler togliere la catena.

Le parole di Floriana Secondi

La naufraga ed ex gieffina ha quindi deciso di raggiungere gli altri concorrenti del noto reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi proprio per rivelare quella che era l’intenzione di Zequila. “Ragazzi lui ha detto adesso che vuole slegarsi…Siete d’accordo? Si prenderà la responsabilità…Io ragazzi non posso stare tutto il giorno a sentire che vuole fare il bagno in mare…Sto andando fuori di testa!”, queste le parole espresse da Floriana. Parole alle quali poi si sono susseguite quelle espresse dallo stesso Antonio Zequila che rivolgendosi al noto ex pugile Clemente Russo ha dichiarato “Dille di stare zitta…” . Clemente ha provato in tutti i modi a calmare Zequila senza però riuscirci, ed infatti ad un certo punto il naufrago rivolgendosi al collega sembrerebbe aver affermato “Te la posso mettere cinque minuti a te questa cosa?”.

La discussione tra i due naufraghi

Quello che ha contestato Zequila, anche rivolgendosi direttamente agli autori della trasmissione, è la mancanza di privacy. “Non posso essere privato della mia libertà…”, queste le parole espresse da Zequila e alle quali Floriana ha risposto “Fate di me ciò che volete…Io sono venuta qua per mettermi a dura prova e dimostrare a me stessa che valgo qualcosa…”