Isola dei famosi, Awed ci prova con Emanuela Tittocchia? La verità sul flirt

Si sono baciati, hanno flirtato, poi una volta usciti da “L’Isola dei Famosi” come sono andate le cose tra i due? Lo rivela proprio Awed.

Non era di certo sfuggito il “contatto pericoloso” che il vincitore de “L’Isola dei Famosi” aveva avuto a giochi in corso con Emanuela Tittocchia. Sulle spiagge dell’Honduras, Awed aveva vissuto un faccia a faccia più che bollente con quest’ultima.

Awed ed Emanuela Tittocchia Foto dal web

Ventitre anni lui, cinquanta lei, nonostante la differenza di età così marcata, una bella notte insieme non se la sono negata. Sotto alle stelle dei Tropici, con il rumore delle onde dell’Oceano Atlantico. E soprattutto con un comodo materasso sotto di loro.

Il materasso era il premio per una prova vinta, ed Awed aveva scelto proprio la Tittocchia tra i vari naufraghi per passare così la notte, e per avere anche una bella colazione all’indomani.

Così lei non si fece alcuna remora nel farsi fare un massaggio, scoprendosi all’improvviso, come mamma l’aveva fatta. Una cosa che causò la piacevole sorpresa da parte di Awed.

Cosa c’è di vero tra lo youtuber e la piemontese

Ora che il reality show è finito da un pezzo, lui parla a “Mattino 5” dove ha partecipato in qualità di ospite. Ed Awed ha speso parole al miele per Emanuela Tittocchia, della quale ha elogiato la capacità di fare ironia.

Sugli altri ma anche su sé stessa, sottolinea Awed. Il quale poi cerca di gettare acqua sul fuoco e di spegnere qualunque voce che faccia riferimento ad una possibile storia d’amore tra lui e la torinese.

Il classe 1996 Simone Paciello dice che, in quell’episodio con Emanuela, entrambi stavano solamente scherzando. E poi pure lui usa l’arma dell’ironia.

Uno passa 85 giorni di digiuno e di stenti su un’isola deserta, e poi si parla del massaggio alla Tittocchia

A testimonianza del fatto che non ci dovrebbe essere nulla tra loro. Non si sa neppure se siano rimasti in contatto.

L’avventura sulle spiagge di Cayo Cochinos si è presa in cambio la bellezza di 20 chili. Simone pesava 75 kg alla partenza, ma lasciando l’Honduras per fare ritorno in Italia è sceso a 55 kg.