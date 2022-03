Isola dei Famosi, Carmen Di Pietro litiga con il figlio Alessandro e poi fuori di sè dice: “Io non …”

Nella serata di ieri è andata in onda la seconda puntata del reality di Canale 5, ovvero L’Isola dei famosi. Sembra che a pochi giorni dall’inizio del reality, siano già iniziati i primi scontri tra i vari concorrenti in gara. In questi giorni nei daytime abbiamo visto già alcuni concorrenti scontrarsi. Nello specifico ci sarebbe stato un botta e risposta piuttosto acceso tra Carmen Di Pietro ed il figlio Alessandro Iannoni. I due sono una coppia di questa edizione 2022 dell’Isola dei famosi. Ma cosa è accaduto tra i due?

Isola dei famosi 2022, scontro tra Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, una delle coppie in gara per questa edizione dell’Isola dei famosi è quella formata da Carmen e Alessandro Iannoni. In questi giorni sembra che tra i due ci sia stato uno scontro piuttosto acceso. Pare che la showgirl non abbia gradito il fatto che il figlio l’abbia rimproverata e non è rimasta di certo a guardare. “Non lo sopporto quando mi riprende”. Insomma, sembra che tra mamma e figlio ci sia stato un vero e proprio battibecco e tutto sarebbe iniziato quando il figlio ha fatto dell’ironia sul look della sua mamma e si sarebbe lasciato andare a qualche critica di troppo che ha tanto infastidito Carmen.

Le critiche di Alessandro nei confronti della sua mamma

“E‘ inguardabile con il reggiseno in testa“, avrebbe detto Alessandro. Carmen avrebbe cercato di difendersi dicendo “Io mi sento decente. Lo stai vedendo dove siamo? Chi ti sente dice questo è matto“. Ad ogni modo, sembra che il motivo fosse un altro, ovvero la gelosia del figlio nei confronti della sua mamma. Il 20enne infatti avrebbe confessato alle telecamere di essere geloso della sua mamma.

Lo sfogo della showgirl

Nel frattempo però, questo diverbio tra mamma e figlio è stato commentato dagli altri naufraghi che pare non abbiano proprio accettato il comportamento di Carmen. Intanto la showgirl pare che nei giorni scorsi si sia lamentata del fatto di non aver ricevuto il suo sacco personale, perchè in nomination. “Dobbiamo morire di freddo? Ma che discorso è? Se viene la tempesta che faccio? Sto così? Io alle regole ci sto per carità, però se c’è una tempesta che faccio? Rimango così?”. Queste le sue parole.

