isola-dei-famosi,-cerioli-contro-persia:-“ti-stai-rivelando”,-manuela-fugge-dagli-arrivisti

Sull’Isola dei Famosi 2021 non passa un giorno senza scontri tra i concorrenti. Quest’anno più che mai i naufraghi sono sbarcati in Honduras con la voglia di litigare. Come li ha definiti Tommaso Zorzi nell’ultima puntata sembrano un “branco di iene” e gli ultimi arrivati pare si siano inseriti molto bene. Gli arrivisti sono sbarcati da pochi giorni e sono già divisi: Manuela Ferrara ha deciso di staccarsi da Rosaria, Emanuela e Matteo e di unirsi al resto del gruppo. Non si sa se questa cosa sia fattibile, ma nessuno l’ha fermata. Stasera con Ilary Blasi se ne saprà di più, intanto nel daytime è andato in onda anche lo scontro tra Andrea Cerioli e Valentina Persia.

Andrea ha pescato un pesce e ha scelto di invitare anche i quattro arrivisti a mangiarlo. “Mi sono sentito di offrirlo, io sono fatto così”, ha commentato in confessionale. Una scelta in linea con le critiche che lui stesso aveva mosso a Vera Gemma, ma che non è piaciuta a Valentina Persia. Secondo lei infatti non avrebbe dovuto chiamare altre persone per mangiare. Quindi lo ha attaccato:

“Andrè, tu sei uno incoerente. Da una parte dici finisco di mangiare e ho di nuovo fame, poi il pesce lo offri anche agli altri. Loro sono un altro gruppo, non sono di qua”

Andrea le ha risposto che per lui era un gesto carino e si è sentito di farlo. Valentina ha alzato la voce e lo ha accusato anche di altro, ovvero che spesso non vorrebbe neanche chiamare Fariba per mangiare di più. A questa accusa, Cerioli ha cambiato espressione in viso e ha rivolto poche parole a Valentina: “Ma guarda che ti stai rivelando, ma sei questo personaggio qua?”. Poche e semplici parole che sono servite, insieme al suo sguardo, a intuire che respingeva le accuse della Persia o che forse non erano neanche vere. Oppure che lei abbia usato una battuta fatta per scherzo per attaccarlo, facendola passare per una affermazione vera anziché per uno scherzo. Tant’è che solo dopo Valentina ha chiarito che quelle su Fariba erano battute su cui giocavano insieme.

Su Valentina e Andrea non è stato mostrato altro, ma stasera verrà fuori altro quasi sicuramente. Intanto tra gli arrivisti c’è stata la prima spaccatura: tutti contro Manuela. Quest’ultima pare abbia abbandonato il tuo turno del fuoco per andare a dormire prima. L’indomani mattina Rosaria glielo ha fatto presente, ma poi è successo altro. Il riso di Manuela si è bruciato e lei ha accusato Matteo, dicendo che aveva chiesto a lui di controllarlo. Matteo ha negato: “Nel suo mondo parallelo pieno di unicorni lei crede di avermi detto di guardare il suo riso”.

Si è acceso uno scontro tra Matteo e Manuela all’Isola dei Famosi 2021 per il riso bruciato. Lui se ne è accorto e l’ha avvisata, consigliandole anche di pulire la pentola con la sabbia. Manuela gli ha risposto così: “Pulirò la pentola che tu mi hai bruciato”. Solo a questo punto Matteo ha scoperto tutto, perché non aveva sentito la richiesta dell’altra. Anche Rosaria si è inserita nello scontro, alla fine Manuela ha lasciato gli arrivisti e ha raggiunto l’altro gruppo con il suo sacco.