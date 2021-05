Ilary Blasi sfodera uno spacco incredibile nella semifinale de L’Isola dei Famosi: avete visto il suo look?

Isola dei Famosi, il look di Ilary Blasi per la semifinale: che spacco (Fonte: Instagram)

Questa sera è andata in onda la semifinale de L’Isola dei Famosi. Il reality show, dopo un anno sabbatico, è tornato in onda su Canale 5 e solo adesso giunge al termine. Nella puntata andata in onda stasera su Canale 5 sono stati proclamati i finalisti di questa edizione. Andrea Cerioli e Ignazio Moser avevano già staccato il pass in precedenza. A loro si sono aggiunti stasera Simone Paciello, in arte Awed, Matteo Diamante e Valentina Persia. I primi due hanno vinto due sfide, mentre la terza ha vinto il televoto con Miryea. La finale andrà in onda lunedì prossimo su Canale 5.

Isola dei Famosi, lo spacco di Ilary per la semifinale: il suo look

Per la semifinale della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, la conduttrice Ilary Blasi ha sfoderato uno spacco veramente vertiginoso. L’abito indossato dalla romana era color canna di fucile, con il tessuto jersey scintillante dal collo alto e dalle spalline a triangolo anni ’80. Lo spacco vertiginoso era presente all’altezza della gamba. Il look ovviamente ha fatto girare la testa ai telespettatori e al pubblico presente in studio. La Blasi è come sempre bellissima.

Il look della semifinale (Fonte: Screen Mediaset Play)

La conduttrice del reality show è stata spesso criticata – anche in passato – per i suoi look. Pensate che a Le Iene la produzione fece scegliere al pubblico il look da far indossare alla conduttrice. Noi invece pensiamo che qualunque vestito indossi Ilary sia sempre impeccabile. La Blasi è per noi una delle conduttrici più belle della televisione italiana, e probabilmente una delle più belle al mondo.

Cresce adesso l’attesa per la finalissima del programma. Quale sarà il look della Blasi? Sicuramente ci sorprenderà e come sempre il pubblico resterà a bocca aperta.