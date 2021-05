Isola Dei Famosi, Chi è La Stilista Che Veste Ilary Blasi: Ha Conquistato Anche Belen

Sapete chi veste Ilary Blasi all’Isola dei Famosi? In questo articolo vi sveliamo chi è la stilista che firma i suoi abiti

Isola dei Famosi, chi è la stilista di Ilary Blasi (Fonte: Instagram)Quest’anno su Canale 5 è tornato in onda L’Isola dei Famosi. Il reality show è stato in pausa per un anno. Da quest’anno, oltre a tornare in onda, ha anche raddoppiato l’appuntamento settimanale. La trasmissione infatti va in onda il lunedì e il venerdì (prima il giovedì) su Canale 5. La padrona di casa è Ilary Blasi, che ha preso il timone del programma sostituendo Alessia Marcuzzi. La Blasi torna a condurre un reality show dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip. Nel corso di ogni puntata, il pubblico è attratto, oltre che dalla sua bellezza, anche dai suoi look, come sempre impeccabili. Di seguito vi diciamo chi è la stilista che firma i suoi abiti.

Isola dei Famosi, chi è la stilista di Ilary BlasiNel corso della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, la conduttrice Ilary Blasi ha incantato il pubblico con i suoi look. Spacchi profondissimi, tonalità forti e decise e molto altro ancora rendono la padrona di casa sempre impeccabile. Ma chi c’è dietro alla realizzazione degli abiti indossati dalla conduttrice in prima serata? I suoi abiti sono quasi sempre firmati da Lia Stublla, giovane stilista originaria del Kosovo.

Lia è nata nel 1987 in Kosovo ed ha 34 anni. Nel 2010 ha fondato il marchio LS dopo una lunga gavetta nel mondo della moda. È stata la stessa Lia a raccontare gli esordi della sua carriera, iniziata in una stanza del suo appartamento adibita a piccolo atelier. In seguito, Lia ha acquistato un intero appartamento e con l’aiuto del suo staff nel 2017 ha aperto una casa di moda con più di 40 dipendenti. Il primo grande debutto della stilista è datato 2018 con l’abito indossato dalla ex assistente di Kim Kardashian, Stephanie Shepherd, sul red carpet degli Oscar.

La stilista kosovara non ha vestito solo Ilary Blasi. Nel 2019, infatti, ha avuto come testimonial Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo. Anche Belen Rodriguez ha indossato i suoi abiti.