Isola dei famosi: chi era Giuliano Gemma, papà di Vera Gemma? Incidente, morte, figlia

Giuliano Gemma, papà di Vera Gemma, concorrente de L’Isola dei famosi, è stato un attore straordinario. Andiamo a scoprire qualcosa in più su un’icona del cinema italiano, eroe dei film western e con una carriera alle spalle straordinaria.

Chi era Giuliano Gemma, papà di Vera Gemma?

Giuliano Gemma è stato un attore protagonista di parecchie pellicole cinematografiche che hanno fatto la storia del cinema non soltanto italiano. Nella sua carriera ha collaborato con alcuni grandissimi nomi del grande schermo ottenendo fama e notorietà che soltanto pochi altri artisti possono vantare. Non solo. Giuliano Gemma era un uomo dotato di grande fascino al punto di essere considerato un sex symbol. Gemma ha avuto una vita piena di soddisfazioni, purtroppo giunta al termine prematuramente in seguito a un incidente.

Il compianto attore Giuliano Gemma nacque a Roma il 2 settembre del 1938 ed è scomparso a Civitavecchia, all’età di 75 anni.



Aveva debuttato nel mondo del cinema a 18 anni con una gavetta che lo portò a diventare uno dei più grandi attori italiani di sempre, ricevendo nel corso degli anni parecchi premi e riconoscimenti per il suo talento e per la sua bravura. L’inizio è come stuntman grazie alle sue importanti doti fisiche ed atletiche, con il regista Dino Risi che gli diede un piccolo ruolo nel film Venezia, la luna e tu, in compagnia di Alberto Sordi.

Ben presto con la pellicola Arrivano i Titani, Giuliano fa il suo esordio da protagonista, e da quel momento è aperta del tutto la strada verso il successo con la partecipazione a Il Giorno più corto, Il Gattopardo, La schiava di Bagdad, Angelica. E questo non è nulla: Giuliano Gemma è stato il protagonista del filone western internazionale che ha contribuito a far crescere il mito dell’attore e a renderlo famoso davvero ovunque. Una pistola per Ringo, Un dollaro bucato, Il ritorno di Ringo, I giorni dell’ira, Il prezzo del potere, To Rome with Love, sono soltanto alcuni tra gli oltre 100 titoli cui ha preso parte come protagonista.

L’incidente del 1° ottobre 2013 e la morte

Giuliano Gemma ha perso la vita all’età di 75 anni, il 1° ottobre del 2013. L’attore fu coinvolto in un incidente stradale a Cerveteri, un comune alle porte di Roma e morì poco dopo l’arrivo all’ospedale di Civitavecchia, in seguito ad un arresto cardiaco. Per il compianto attore, Roma aprì la camera ardente in Campidoglio. È nella tomba che riposa l’attore, nel cimitero di Prima Porta.

Figlia

La figlia di Giuliano Gemma è Vera, attrice e regista affermata, oggi concorrente al reality L’Isola dei Famosi.