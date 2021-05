isola-dei-famosi-chiude-senza-il-vincitore-in-studio:-cambia-il-meccanismo

Si avvicina la finale de L’Isola dei Famosi 2021. L’ultima puntata andrà in onda il 7 giugno in prima serata su Canale 5. Una stagione non facile sotto ogni punto di vista. Diversi sono stati i ritiri e gli abbandoni che hanno caratterizzato la quindicesima stagione del reality show, condotta per la prima volta da Ilary Blasi, come altrettanti sono stati i nuovi sbarchi a Cayos Cochinos. Per la prima volta nella storia de L’Isola dei Famosi il vincitore sarà proclamato in Honduras. A confermarlo è stato il portale TvBlog, ma questo già si sapeva da qualche mese.

Marco Maddaloni, infatti, in una diretta Instagram, aveva già spoilerato l’incoronazione del vincitore direttamente in Honduras, diversamente rispetto agli anni precedenti, e non Italia a causa delle restrizioni dettate dal Coronavirus. Come è noto ai telespettatori, infatti, chi viene eliminato dalla trasmissione non può mettere piede in studio se non dopo due settimane di quarantena obbligatoria, così come previsto dalla legge attualmente in vigore.

Gli ascolti dell’Isola dei Famosi non sono stati brillanti, eppure la partenza al 21,68% di share e con 3.602.000 spettatori aveva fatto ben sperare. Speranze che sono naufragate con le puntate successive calate fino a toccare il 16,70% di share e 2.796.000 spettatori, lo scorso 17 maggio. Mancano ancora quattro puntate: magari l’interesse del pubblico di risveglierà all’improvviso facendo registrare dati Auditel in rialzo.

Quello che sicuramente è mancato a questa edizione sono stati tutta una serie di elementi che avrebbero rafforzato il reality: una striscia quotidiana più lunga su Canale 5 e non soltanto una versione serale estesa su Mediaset Extra, dinamiche tra concorrenti e probabilmente una puntata a settimana sarebbe stata la scelta migliore.

Isola dei Famosi non va in onda il 28 maggio: Ilary Blasi cede il posto a Il Segreto

Non andrà in onda venerdì 28 maggio 2021 L’Isola dei Famosi. Ilary Blasi sarà sostituita dall’ultima puntata de Il Segreto. Dopo 2324 episodi, che hanno visto Francisca Montenegro primeggiare su tutti gli abitanti, la soap iberica saluterà il grande pubblico con un finale sconcertante. L’Isola tornerà regolarmente in onda lunedì 31 maggio per la semifinale e lunedì 7 giugno per la finale.