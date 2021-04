isola-dei-famosi,-decisone-“mai-presa-in-15-edizioni”:-la-nota-dello-show

Per la prima volta da quando va in onda L’Isola dei Famosi, la produzione ha deciso di dare un aiuto ai naufraghi per procacciarsi del cibo. La decisione è giunta per via della preparazione non proprio impeccabile dell’attuale cast a procurarsi del pesce. Così, nelle scorse ore, il reality show di Canale Cinque ha fatto pervenire un comunicato stampa (anche questo è un fatto inedito nella storia del programma) ai concorrenti, spiegandogli che da questo momento potranno contare sull’aiuto di un insegnante di ‘sostegno’ per risolvere i problemi riscontrati nella ricerca dei beni di sussistenza.

Il comunicato ha tenuto a specificare che “in 15 edizioni non era mai successo” che ci fosse bisogno di un simile correttivo. Correttivo che è giunto in quanto a Playa Reunion i naufraghi non sono riusciti a catturare alcun pesce. Alla luce di ciò, è stato deciso “di concedervi un insegnante di sostegno”, recita il comunicato.

Sull’Isola è quindi sbarcata in via del tutto eccezionale una persona esterna, vale a dire un esperto pescatore di nome Thomas che ha provveduto a mostrare ai naufraghi come procacciarsi il pesce sia con la rete sia con la lenza. Insomma, al cast è stato offerto un corso accelerato di pesca. Tale misura sembra che abbia dato buoni frutti visto che Isolde Kostner e Fariba Tehrani sono entrambe riuscite ad acciuffare dei pesci.

Isola dei Famosi news: puntata sospesa l’8 aprile, in arrivo Ignazio Moser e p

Giovedì 8 aprile non è andato in onda il consueto prime time dell’Isola dei Famosi 2021. La sospensione, come spiegato dallo stesso show, è stata causata dalla partenza in data odierna di Supervivientes, l’Isola dei Famosi spagnola che viene trasmessa nella medesima Palapa (nell’edizione iberica ci sono due personaggi italiani, Gianmarco Onestini e Valeria Marini). L’Isola ‘italiana’ riprenderà il solito doppio appuntamento, fissato il lunedì e il giovedì, dalla prossima settimana.

Notizia dell’ultima ora circa il cast dello show guidato da Ilary Blasi, riguarda Ignazio Moser. Pare che il compagno di Cecilia Rodriguez subentrerà a gioco in corso. Giornalettismo ha reso noto che per l’arruolamento del trentino manca soltanto la firma del contratto, ma che i giochi sarebbero fatti.