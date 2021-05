Isola Dei Famosi, Diciottesima Puntata: Eliminato, Nominati, Punizioni

Isola dei Famosi Cosa è successo nell’appuntamento di lunedì 17 maggio: chi è uscito definitivamente, gli scontri e le nuove nomination

Pubblicato su 18 Maggio 2021

La diciottesima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 è andata in onda lunedì 17 maggio. Ilary Blasi ha accolto il pubblico stasera parlando degli scontri che ci sono stati in questi pochi giorni. Scontri che sono cominciati quando Arrivisti e Primitivi si sono uniti e sono tornati a essere un unico grande gruppo. C’è stato subito un confronto molto acceso tra Matteo Diamante da una parte e Andrea Cerioli e Ignazio Moser dall’altra. In realtà, come ha rivelato Ignazio, nei giorni scorsi avevano già chiarito ma dopo stasera è altrettanto chiaro che fra loro non è scattata la scintilla. Non si piacciono e di sicuro continueranno a esserci scontri nei prossimi giorni.

La Blasi ha aperto il confronto anche tra Andrea e Valentina Persia, che però si sono riappacificati e la loro amicizia non è finita. Nel frattempo ci sono state scintille tra Ilary e Akash, che ha minacciato di andare via. Ed è subito arrivato il momento del verdetto: l’eliminato della diciottesima puntata è Roberto Ciufoli. Salvi quindi Moser e Cerioli. Queste le percentuali del televoto: Roberto 56%, Andrea 31%, Ignazio 13%. La prima prova per l’immunità della serata ha visto protagonisti Matteo e Andrea, scelto da Isolde al posto di Moser per avvantaggiare, secondo lei, Diamante. In effetti ha avuto ragione, perché Cerioli ha rinunciato in partenza e quindi Matteo ha vinto.

Nella seconda prova si sono sfidate Angela e Valentina contro Miryea e Rosaria. Anche stavolta Isolde ha fatto gli accoppiamenti nel tentativo di colpire Miryea. Avrà centrato l’obiettivo? Ebbene sì, hanno vinto Valentina e Angela. Per gli ultimi rimasti ovvero Awed e Ignazio è stato avviato un sondaggio sui canali social del reality show. Ha vinto Awed. Gilles Rocca si è difeso in studio dopo le accuse: gli avevano detto di essere aggressivo e violento. Accuse che ha letto anche sui social quando è tornato e da cui ha preso le distanze. Una clip ha svelato quanti chili hanno perso i naufraghi.

C’è stato un provvedimento per Fariba Tehrani: è in nomination perché ha spifferato all’orecchio di Emanuela Tittocchia l’esistenza di Playa Imboscada. Lei si è discolpata e ha accusato altri naufraghi di averlo spifferato prima di lei. Roberto ha accettato di rimanere su Playa Imboscada, quindi è stato aperto un televoto per decidere chi tra lui, Beatrice e Francesca doveva lasciare la spiaggia. C’è posto solo per due su quella isola, infatti. Alla fine il pubblico lo ha premiato e lo ha preferito persino alla prima abitante dell’isola. Questo è il risultato del televoto: Roberto 41%, Beatrice 36%, Francesca 23%. Francesca Lodo è stata ufficialmente eliminata.

I quattro vincitori delle prove immunità si sono accordati sul nome che doveva sfidare Isolde per la prova leader: hanno scelto Awed, che ha vinto ed è il nuovo leader. Si è giunti così alle nomination, con soli quattro nomi tra cui scegliere ovvero Rosaria, Andrea, Ignazio e Miryea. Gli altri erano tutti immuni. I nominati della puntata sono Fariba, Rosaria e Isolde. La prima era in nomination d’ufficio, la seconda è la nominata dal gruppo e il terzo è il nome del leader. Queste le nomination naufrago per naufrago:

Andrea ha nominato Rosaria; Rosaria ha nominato Miryea; Valentina ha nominato Rosaria; Matteo ha nominato Andrea; Miryea ha nominato Rosaria; Ignazio ha nominato Rosaria; Fariba ha nominato Rosaria; Angela ha nominato Miryea.