isola-dei-famosi,-elisa-isoardi-”-mi-fa-battere-il-cuore…”

Elisa Isoardi come tutti sappiamo è una naufraga dell’Isola dei famosi, il reality iniziato soltanto da pochi giorni. La conduttrice sembra che in questa settimana di permanenza sull’Isola, abbia dimostrato una grande bravura, tanta forza e tanta determinazione. Ad ogni modo, proprio in una delle tante giornate trascorse in Honduras, Elisa avrebbe fatto una confessione del tutto inaspettata. Ma cosa ha dichiarato la Isoardi?

Isola dei famosi, quest’anno il reality di tinge di nuovo

L’edizione attuale del reality sembra essere diversa rispetto a quelle passate. In realtà, ad essere cambiate sono alcune regole del gioco. Innanzitutto i naufraghi sono stati divisi in due gruppi, ovvero i Burinos ed i Rafinados. In questi pochi giorni di permanenza nell’isola, sono già emersi i caratteri di tutti i naufraghi e soprattutto sono emersi quei concorrenti che potrebbero essere dei leader per l’uno e per l’altro gruppo. Nei Burinos, ad emergere è stato Gilles Rocca, mentre tra i Rafinados a primeggiare è stata proprio lei, l’ex conduttrice de La prova del cuoco.

Elisa Isoardi, leader del gruppo Rafinados

Stiamo parlando di Elisa Isoardi, la quale ha dimostrato di essere molto forte e di essere anche a suo agio con le varie dinamiche del gioco. In questi pochi giorni, è addirittura diventata un punto di riferimento per molti naufraghi che si sono appoggiati a lei, non soltanto da un punto di vista fisico ma anche mentale. Per via delle capacità e caratteristiche dimostrate, la Isoardi è vista già come una delle probabili finalisti e addirittura qualcuno la vedrebbe come la papabile vincitrice dell’Isola 2021.

La confessione inaspettata della conduttrice

Ad ogni modo, in queste ultime ore, a catturare l’attenzione del popolo del web è stato un video che è apparso sulla pagina Instagram di Elisa. In questo video, la conduttrice si lascerebbe andare ad una confessione del tutto inaspettata, che ha lasciato davvero tutti senza parole. “Partecipare all’Isola è qualcosa che finalmente mi fa ribattere il cuore”, questa la confessione della conduttrice, reduce da un grande successo ottenuto a Ballando con le stelle. Insomma, Elisa sarebbe tanto felice di partecipare all’Isola, che per lei non è soltanto un gioco, ma una vera esperienza di vita. Tra l’altro, la conduttrice sta ottenendo un grandissimo successo. Da quando il suo programma storico, La prova del cuoco, è stato chiuso e sostituito dal programma E’ sempre mezzogiorno, condotto da Antonella Clerici, Elisa aveva vissuto un momento piuttosto critico della sua vita. Adesso, però, con Ballando con le stelle e adesso con l’Isola, la conduttrice sembra sia tornata a splendere.