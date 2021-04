isola-dei-famosi,-elisa-isoardi-una-furia-contro-valentina-persia-e-poi-l’accusa-“mi-ha-…”

Sull’isola dei Famosi sta accadendo davvero di tutto e sembra che in questa edizione così tanto particolare e sia accaduto un qualcosa di inedito. La tensione sembra essere ormai alle stelle e le liti sempre più frequenti tra i vari naufraghi. La cosa che ha preoccupato maggiormente la redazione è stato il fatto che i naufraghi in queste settimane di permanenza sull’isola non siano riusciti a pescare nessun pesce e di conseguenza si sono alimentati soltanto con del riso. Vista la situazione parecchio esasperata, la produzione ha mandato sull’isola un pescatore esperto il quale ha spiegato i naufraghi come poter pescare. Il fatto di non aver pescato e quindi di non aver mangiato alcune proteine, ha in qualche modo stemperato un po’ gli animi. La tensione però rimane parecchio alta.

Isola dei famosi, Elisa Isoardi eliminata contro Andrea Cerioli

Come sappiamo nei giorni scorsi, Elisa Isoardi ha perso la sfida al televoto Flash contro Andrea Cerioli. Ad ogni modo la conduttrice sembra che abbia però accettato di restare in gioco e nello specifico di andare a Playa Esperanza insieme a Vera Gemma ed a Miryea Stabile. Proprio nelle scorse ore sembra che le tre compagne di avventura abbiano parlato a lungo e si siano confrontate parecchio sugli altri naufraghi. Nello specifico l’ex conduttrice de L’Isola dei Famosi sembra avesse ammesso di non aver effettivamente compreso per quale motivo Valentina Persia nel corso dell’ultima puntata, si sia in qualche modo scagliata contro di lei e le abbia urlato “Mi hai ubriacata di parole”.

Le parole di Valentina Persia nel corso dell’ultima puntata

“Ci sono cose che bollono in pentola e noto che ogni tanto qualcuno cerca di sminuire. Siamo tutti quanti un po’ saturi. Quindi Elisa, Gilles e Daniela… tutti quanti stiamo aspettando l’uscita di Daniela dal gioco, per uccidere i granchi che sono sull’isola”. Sarebbero state queste le parole dichiarate da Valentina nel momento in cui la conduttrice Ilary Blasi le ha chiesto che cosa ne pensasse del fatto che Elisa Isoardi aveva accettato di vivere a Playa Esperanza, dopo la sua eliminazione. Elisa in qualche modo sembra che non abbia accolto di buon occhio le parole della compagna d’avventura ed abbia anche riflettuto sulle parole di Tommaso Zorzi che in qualche modo ha voluto metterla in guardia.

Il punto di vista dell’ex conduttrice de La prova del cuoco

“Penso che ha detto che non dico le cose in faccia“, ha dichiarato Elisa, parlando sempre con le sue due compagne d’avventura, sul perché Valentina le abbia potuto dire quelle cose. “Mi ha attaccata sull’aspetto fisico, anche se con me era serenissima”, ha dichiarato invece Vera Gemma. Anche Miryea però non è rimasta a guardare ed ha voluto far sapere il suo punto di vista su Valentina, dicendo “Ha sempre parlato male pure di me”. Insomma, al momento sembra che tutti abbiano qualcosa da ridire sulla naufraga.