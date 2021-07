Isola dei Famosi, ex concorrente nei guai al ritorno a casa: tutti in apprensione, cos’è successo

Ex concorrente de L’Isola dei Famosi racconta di trovarsi nei guai dopo aver partecipato al reality: fan preoccupati, cosa sta succedendo.

Isola dei Famosi, ex concorrente è nei guai al ritorno a casa: tutti in apprensione, cos’è successo (Mediaset Play)

L’ultima edizione de L’Isola dei Famosi è terminata ormai da un mese, ma un’esperienza così unica ed estrema non può non portare con sé i suoi strascichi.

Ilary Blasi, quest’anno per la prima volta al timone del longevo programma, ha svolto indubbiamente un ottimo lavoro, ma ciò non ha di certo limitato i disagi e le difficoltà dei naufraghi in gioco.

Ne sa qualcosa una ex concorrente in particolare: da quando ha fatto ritorno a casa per lei stati guai, date un’occhiata!

Isola dei Famosi, ex concorrente nei guai dopo il reality: frecciatine agli autori e acciacchi vari

L’ex concorrente in questione è Fariba Tehrani, uno dei personaggi più discussi dell’intera edizione. Intervistata al programma radiofonico “Non succederà più” su Radio Radio, la madre di Giulia Salemi ha raccontato di avere diversi problemi di salute a causa dell’esperienza in Honduras.

“Il seno mi fa male da piangere, non riesco neanche più a lavorare. Ho fatto un gioco honduregno con Matteo Diamante e gli arrivisti e ho ricevute botte di qua e di là. Per tutta la permanenza sono andata avanti con antidolorifici fortissimi. Il seno si è anche un po’ deformato e si sono incrinate due costole, infatti non potevo più giocare”, racconta l’iraniana aggiungendo che ancora oggi avverte dolori, tachicardia e mancanza di respiro.

Avrebbe poi avuto danni anche al coccige dovuti alle scivolate sulle foglie bagnate quando andava a prendere i tronchi.

Isola dei Famosi, ex concorrente nei guai al ritorno a casa: tutti in apprensione, cos’è accaduto (Mediaset Play)

Non sono mancate lamentele indirizzate agli autori del programma: “Hanno tagliato dei pezzi. Non voglio accusare, è una questione di tempi televisivi e mettevano quello che ritenevano più giusto. Sappiamo benissimo che se un reality ha deciso che seri un rompiscatole, fanno vedere solo quei pezzi in cui sembri un rompiscatole. Se hanno deciso che sei simpatico fanno vedere pezzi in cui risulti simpatico”.