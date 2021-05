Isola dei Famosi, ex naufraga dura su Valentina Persia: spunta la verità

L’isola dei famosi sta giungendo al termine molti nodi vengono al pettine. Un’ex naufraga sputa il rospo su Valentina Persia.

Valentina Persia è ancora in gioco ed è una dei naufraghi più gettonati per la finale. Mancano solo due puntate alla fine dell‘Isola dei Famosi e ormai nelle Honduras sono rimasti in pochi.

Chi sarò il vincitore? Sono molti coloro che fanno il tifo per la comica romana, anche se c’è chi non rinuncia ad infangarla con critiche e accuse. Non solo sul web ma anche in televisione, ecco chi è stata a mettersi contro la giocatrice.

Isola dei famosi: l’ex naufraga contro Valentina Persia

A parlare male della comica romana ancora in gara è stata Vera Gemma, l’ex giocatrice uscita qualche tempo fa. Le sue parole sono diventate virali e potrebbero compromettere la finale della concorrente.

In un’intervista per Zon.it, l’ex naufraga ha fatto delle rivelazioni importanti su alcuni suoi ex compagni e tra questi Valentina Persia. Vera Gemma ha dichiarato che

Per me non deve vincere perché non la reputo solidale con le donne. Non deve assolutamente vincere Valentina. Io ho provato più volte a fare un passo verso di lei, anche quando ho fatto il suo nome come leader. E’ sempre rimasta aggressiva nei miei confronti. Non ha mai provato ad avvicinarsi, nemmeno un giorno che io sono stata malissimo.

Per l’intervistata se dovesse vincere la comica, passerebbe un messaggio sbagliato e cioè che ogni mezzo è lecito per arrivare ad un obiettivo. La Gemma ha il suo preferito, per lei dovrebbe arrivare in finale Myrea Stabile.

Le è dispiaciuto che Fariba sia uscita, visto che lei è stata una dei naufragi che ha combattuto da sola e senza aiuto di nessuno.

LEGGI ANCHE>>>Rita Dalla Chiesa: “Causa violenta”, il racconto doloroso confessato a Serena Bortone

LEGGI ANCHE>>>Stefania Orlando sparisce da Twitter: cosa c’entra Dayane Mello

La finale è sempre più vicina e il gioco si fa sempre più duro: chi riuscirà a vincere e a portarsi a casa il montepremi? Questa sera una nuovs imperdibile puntata.