Isola dei Famosi, ex naufrago assente: il motivo è assurdo!

Uno dei protagonisti più discussi del programma di Ilary Blasi ha deciso di disertare la trasmissione: parla il diretto interessato.

Il reality show de L’Isola dei Famosi sta per giungere al termine dell’avventura. Per il prossimo 7 Giugno è fissata la data per la finalissima della quindicesima edizione, condotta da Ilary Blasi.

Tra i personaggi più in voga che hanno fatto parlare tanto di sè da un punto di vista delle polemiche (soprattutto) è Akash Kumar. Il modello indiano è stato uno dei primi eliminati dell’edizione e sin da quel giorno sono sorte polemiche che mai nessuno si aspettava da una persona, come lui, apparentemente tranquilla e senza rancori.

Invece, Akash ha mostrato la sua parte negativa, attitudinale, il più delle volte, anche nel post-reality e l’ultima uscita del modello ha fatto discutere e non poco gli addetti. I fan non hanno potuto non notare la clamorosa assenza dell’ormai ex naufrago, durante l’ultima puntata

La ragione nel “dare buca” fa discutere gli addetti

Sembrava essersi affievolito, l’ardore e il clamore delle pratiche di dissisio che il modello indiano ha applicato nei confronti della tv in generale.

Akash Kumar aveva sparato “cartucce” senza fare troppi giri di parole e non mandandole a dire al gossip in generale, che non fa per lui. Lui si ritiene superiore in alcune circostanze a “vetrine” di questo tipo, perchè in fondo è dell’idea che i soldi non sono tutto, nella vita.

L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi mira a qualcosa di più ambizioso e fermo su questa decisione ha dimostrato di non voler più mettere piede nel contesto, che ha lanciato le sue ambizioni.

A nulla sono valsi i tentativi di Ilary Blasi ed Elettra Lamborghini di riportarlo in trasmissione per guadagnare i “gettoni” di presenza e assistere alle battute finali del reality.

Il diretto interessato dunque ha rivelato in via definitiva di non essere più interessato al “trash”.

Poi è andato oltre e tratto le conclusioni su chi dovrebbe essere, secondo lui, il vincitore de L’Isola dei Famosi. Ovvero una donna, per il grande impegno profuso e la personalità dimostrata a differenza degli uomini