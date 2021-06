isola-dei-famosi,-fariba:-bordate-agli-autori-e-i-problemi-fisici-al-seno

Fariba Tehrani non sta bene e non si tratta di un malanno passeggero. A raccontarlo è la stessa 59enne italo-iraniana, madre di Giulia Salemi. La donna, reduce dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, è intervenuta a Non succederà più, trasmissione radiofonica in onda su Radio Radio e condotta da Giada De Miceli.

“La verità è che non sto bene, l’Isola mi ha rubato la salute”, ha esordito Fariba aggiungendo che dopo aver fatto rientro in Italia ha dovuto prendere “antidolorifici forti ogni giorno” per via di alcuni dolori intensi che l’hanno colpita. In particolare sta affrontando delle “fitte”. Tehrani specifica quindi che non si tratta di una “cosa passeggera”.

“Ad oggi ho ancora dei dolori, mi viene la tachicardia e mi manca il respiro – narra la madre di Giulia Salemi -. Ho dolori al seno perché ho fatto un gioco honduregno all’Isola e con Matteo Diamante insieme agli arrivisti ho ricevute botte di qua e di là“. Fariba aggiunge che inizialmente non si è accorta del suo stato di salute precario. Quando però i dolori hanno iniziato a manifestarsi con persistenza ha capito che qualcosa non andava. “Mi si erano incrinate due costole, per questo per un periodo non ho partecipato ai giochi – spiega ancora la 59enne -. Per i mosquitos, i compagni e il non mangiare rifarei l’Isola. Per i dolori che ho no.”

Spazio poi a delle considerazioni relative agli altri naufraghi e alla sua esperienza in terra honduregna. Andrea Cerioli e Awed “erano quelli che facevano poco e niente” afferma con convinzione Fariba che con una punta di amarezza sostiene che la gente a casa non pone attenzione verso coloro che si fanno un “mazzo così”, bensì a chi risulta “più simpatico”.

Per quel che riguarda Awed, che ha trionfato classificandosi al primo posto, Tehrani ha le idee chiare. Da un lato lo definisce un ragazzo “simpatico“, dalla battuta sempre pronta e con dei tempi televisivi eccellenti. “La gente vedeva questo. Ha giocato anche bene”, chiosa per poi sostenere che al netto di ciò faceva il doppio gioco: “Lui una volta mi disse che mi voleva bene, il giorno dopo mi ha nominato. Anche con Matteo ha fatto così, anche con Valentina. Era una sua strategia intelligente”.

Isola dei Famosi 2021, Fariba attacca gli autori e commenta l’operato dei tre opinionisti

Capitolo opinionisti. “Elettra è il mio amore”, spiega l’italo-persiana che ha aggiunto di essersi sentita sempre sostenuta dalla cantante. Per quel che riguarda Iva Zanicchi la definisce una persona “molto neutra” nel dare giudizi e nel commentare le situazioni venutesi a creare nello show. E Zorzi? “Lui è stato obiettivo, all’inizio mi ha molto sostenuta ma poi dove vedeva un mio errore me lo diceva. Io accetto e porto a casa, anche io al posto suo avrei fatto così”.

Infine Tehrani ha lanciato una bordata agli autori del reality show, dicendo che per rispettare i tempi televisivi c’è parecchio ‘taglia e cuci’ in fase di post produzione. Nulla di strano per un programma che spesso utilizza clip registrate per mostrare ciò che accade durante una intera giornata. Fariba, però, è convinta che se “sei un rompiscatole loro manderanno in onda solo pezzi in cui sei un rompiscatole. Se hanno deciso che sei simpatico fanno vedere pezzi in cui risulti simpatico.”