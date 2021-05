isola-dei-famosi,-fariba-e-il-difficile-periodo-con-la-figlia-giulia:-“anni-terribili”

A L’Isola dei Famosi lo sfogo di Fariba: la naufraga racconta ai compagni d’avventura il triste passato con sua figlia Giulia.

Isola dei Famosi, Fariba e il difficile periodo con sua figlia Giulia: “Anni terribili” (Mediaset Play)

Tra i concorrenti che hanno segnato questa edizione de L’Isola dei Famosi che sta ormai per volgere al termine, c’è sicuramente lei, Fariba Tehrani. L’iraniana è stata in assoluto la più discussa dagli altri naufraghi che spesso si sono coalizzati contro di lei ritenendola una seminatrice di discordia. Ma Fariba, madre di Giulia Salemi, è anche una donna che ha sofferto non poco in passato. Già in una precedente puntata del reality, aveva raccontato di aver insegnato alla figlia a rialzarsi sempre dopo una caduta nonostante il dolore. Questo perché, raccontò in quell’occasione, ne ha passate tante soprattutto avendo lasciato la sua patria d’origine per trasferirsi in Italia.

Anche ora la naufraga si è lasciata andare ad uno sfogo con i compagni d’avventura: cosa che non è accaduta quasi mai in questi mesi a L’Isola dei Famosi, ma di cui stavolta evidentemente non ha potuto fare a meno. Si tratta di un dolore del passato che coinvolge anche sua figlia Giulia. Vediamo allora cosa ha raccontato.

L’Isola dei Famosi, Fariba: “Il mio rapporto con Giulia è stato duro”

Nel corso della sua esperienza al GF Vip, più volte Giulia Salemi aveva accennato al difficilissimo periodo attraversato nel rapporto con i genitori quando questi si separarono. All’epoca lei era un’adolescente e ne soffrì moltissimo. Proprio in riferimento a quel periodo, Fariba ha avuto uno sfogo sull’isola, sollecitata dagli altri naufraghi ad aprirsi.

Riguardo a Giulia, l’iraniana ha raccontato di avere un bel rapporto con lei: “Amo tantissimo mia figlia, abbiamo un bel rapporto. Se sono sempre stata come una sua amica? Il mio rapporto con lei è stato duro. Nel suo periodo di infanzia era il periodo di separazione”. Quando la figlia aveva già compiuto 18 anni, le due hanno iniziato ad essere più amiche, ma Fariba riconosce: “C’è stato un periodo terribile che non voglio nemmeno raccontare. Diciamo che è stata una separazione sofferta. Non è stato semplice per nessuno. Nemmeno Giulia l’ha affrontata bene”.

Isola dei Famosi, Fariba e il doloroso periodo con la figlia Giulia: “Anni terribili” (Mediaset Play)

Ad un certo punto, la Tehrani non ce l’ha fatta a proseguire ed ha interrotto il suo racconto che la fa ancora molto soffrire. Ha poi rivelato di avere intenzione di scrivere un libro: “Non mi piace piangere così. Magari in un libro, sto scrivendo piccole pagine. Un domani forse dirò tutto”.