isola-dei-famosi,-flirt-tra-daniela-martani-e-gascoigne?-“lui-come-e-dove-la-tocca…”

C’è un flirt tra Paul Gascoigne e Daniela Martani?

La 15esima edizione de L’Isola dei Famosi non è iniziata nemmeno da una settimana ma già al reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi si parla molto di gossip. Stavolta non ci riferiamo alle avances del visconte Guglielmotti, che tra l’altro è stato eliminato, nei confronti di Elisa Isoardi. Ma di una nuova possibile e clamorosa coppia.

Addirittura se ne parla pure in Inghilterra, dove sono più che certi che tra l’ex calciatore della Lazio Paul Gascoigne e la no Vax e vegana Daniela Martani possa nascere un flirt. Infatti, in un noto giornale inglese oltre all’articolo sono state pubblicate delle foto che mostrano i due naufraghi in atteggiamenti molto intimi.

Il tabloid inglese The Mirror ne parla

Al momento i diretti interessati non hanno proferito parola in merito. Daniela Martani e Paul Gascoigne in questi primi giorni stanno facendo conoscenza, quindi ad oggi i rapporti non sono del tutto definiti. Ma allora dove è saltata fuori la voce di un possibile flirt tra i due naufraghi?

Tutto nasce da un articolo pubblicato su The Mirror che ha sganciato il gossip basandosi su alcune foto scattate ai concorrenti del reality show di Canale 5. Immagini in cui, effettivamente, l’ex gieffina e l’ex calciatore sembrano già abbastanza complici e affiatati. In poche parole, sorridono e scherzano insieme, il loro rapporto sembra già in una fase molto più intima. Andiamo a vedere nel dettaglio di chi si tratta.

Paul Gascoigne spalma la crema a Daniela Martani

Su The Mirror sono state pubbliche le foto in cui l’uomo spalma la crema solare sulla schiena di Daniela, dove entrambi fanno parte del gruppo dei Burinos. Inoltre, il tabloid inglese ha pubblicato tutte le immagini “incriminate” e, stando a quanto scritto dal giornalista la Martani e Gascoigne sarebbero molto vicini.

Sempre nell’articolo realizzato dal giornale britannico, si legge anche che l’ex calciatore era intento a strofinarle la crema solare sulla schiena in una scena molto provocante. In poche parole, lui ci sta provando. Ancora è troppo presto per dirlo, resta il fatto che il gossip impazza, a meno di una settimana dal primo appuntamento dell’Isola dei Famosi 2021.

