Francesca Lodo dopo l’eliminazione dall’Isola dei Famosi ha raccontato il suo ritorno a casa, non sta proprio in forma: ecco le parole dell’ex naufraga sui social!

Dopo l’Isola, Francesca Lodo torna sui social: ecco cosa ha rivelato l’ex naufraga eliminata nella 18 esima puntata del reality

Nella diciottesima puntata de l’Isola dei Famosi, l’eliminata della serata è stata Francesca Lodo. La naufraga è stata costretta ad abbandonare ‘Playa Imbroscadissima’ dopo l’arrivo di Roberto Ciufoli, a sua volta eliminato dal pubblico. A distanza di giorni, l’ex naufraga è ritornata sui social: ora si ritrova in quarantena e da casa ha deciso di parlare a tutti i suoi fan per ringraziarli dell’affetto dimostrato. La Lodo ha ammesso che le sarebbe piaciuto arrivare in finale ma è contenta ugualmente di com’è andata la sua esperienza da naufraga. Ha ammesso di stare poco bene in questi giorni: ecco le sue parole.

Isola dei Famosi, Francesca Lodo torna sui social: “Non sto benissimo”, le parole dopo l’eliminazione

Francesca Lodo dopo la sua eliminazione dall’Isola dei Famosi nella diciottesima puntata è tornata sui social. La bellissima ormai ex naufraga si trova in quarantena ed ha parlato ai suoi fan attraverso le IG story. “Sono un po’ magra, devo fare attenzione. Ho un po’ di problemi nel dormire e nel mangiare. Sto recuperando” racconta Francesca che sull’Isola, in Honduras, ha perso ben 15 kili. Ha proseguito il suo discorso con queste parole: “Volevo ringraziarvi, non mi aspettavo tutto questo affetto. E’ stata un’esperienza wow, se non lo fai non lo puoi sapere. Ho patito la fame vera, ho perso 15 kili sto cercando di recuperarli piano piano. Sono fiera di me però, sono contenta dell’esperienza che ho fatto“.

Dalle IG story di Francesca Lodo

Francesca ha inoltre confessato che le sarebbe piaciuto proseguire la sua avventura nel reality: “Mi rode, mi sarebbe piaciuto andare in finale. Sono però contenta e fiera di me per come sono uscita” ha concluso.