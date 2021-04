isola-dei-famosi,-giulia-salemi-bacchetta-i-naufraghi:-scintille-con-la-persia

Giulia Salemi ospite all’Isola dei Famosi 2021 ha difeso mamma Fariba. Lo ha fatto dallo studio e parlando anche ai naufraghi in Palapa. Ilary Blasi ha dato la parola a Giulia sia a inizio puntata sia prima del verdetto del televoto, che ha salvato Fariba ed eliminato Vera Gemma. Ma Giulia ha deciso di partecipare alla puntata anche e soprattutto per difendere sua madre e far capire ai concorrenti che si stanno comportando da branco. Questo ha spiegato a più riprese, sperando di aver fatto capire in Palapa come vengono percepiti da casa. Prima di parlare con loro, però, Giulia ha incoraggiato sua mamma. Le ha detto che vede la sua sofferenza, fisica ma soprattutto psicologica, ma che deve reagire.

Giulia ha ricordato a sua mamma di non permettere a nessuno di mancarle di rispetto e soprattutto di “ledere la sua dignità”. Le ha consigliato di lasciar perdere alcune persone, con cui il rapporto è ormai compromesso, e di concentrarsi invece sulle persone che invece sono propense a conoscerla meglio. La Blasi l’ha invitata a parlare di fatti specifici e a fare nomi, quindi Giulia ha parlato del gesto di Paul Gascoigne, del verso del cane di Gilles Rocca e dell’imitazione di Valentina Persia. “L’imitazione non ha fatto ridere nessuno. C’è un limite che non va superato”, ha aggiunto. Il primo non c’è più sull’Isola, Gilles invece ha chiarito: “Non ho fatto il verso del cane, era il verso del lupo per dire che non sono capo branco di nessuno”.

Ma è stata Valentina la naufraga che più di tutti non ha gradito l’appunto fatto da Giulia, che è intervenuta per bacchettare i nemici di mamma Fariba. Era in realtà colpita dalle belle parole della Salemi verso sua mamma, ma è stata colta di sorpresa dal rimprovero. Anzi, della critica e accusa fatta poi sul suo mestiere. Valentina ha replicato in maniera piccata a Giulia:

“Attenzione Giulia con me non attacchi. […] Io non ho fatto un’imitazione dicendo che è iraniana. Io faccio l’imitazione di tutti con l’intercalare della voce. Non mi mettere anche tu parole in bocca. Con me non attacca signorina. È un’imitazione non c’entra niente con la regione. Nessuno ha parlato di Iran, non mi mettere parole in bocca. Ho solo imitato la cadenza, metti un po’ di ironia nella vita che vai avanti”

Giulia ha risposto così:

“A me la comicità anni Novanta non fa più ridere. Era un’imitazione molto triste e non l’ho vista solo io. Il rispetto e l’educazione è alla base della civiltà”

A questo punto ha detto di voler parlare con sua madre, di essere in puntata per questo e non per parlare con loro. In realtà però si è fatta trovare pronta per bacchettare i naufraghi e difendere Fariba, anche con diritto e ragione. In effetti il gruppo non ne fa passare una a Fariba, ma possono arrivare tempi migliori per lei. Adesso fa parte degli Arrivisti e ha la possibilità di farsi conoscere dai quattro nuovi concorrenti.