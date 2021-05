Isola Dei Famosi, Ilary Blasi E Akash Kumar, Lite In Diretta E Lui “Se Vuoi Me Ne Vado … “

Ieri 17 maggio lunedì è andata in onda un’altra puntata de L’isola dei famosi condotta da Ilary Blasi che sta ricevendo un po’ di critiche per la conduzione e in tanti stanno rimpiangendo Alessia Marcuzzi. Ilary Blasi risulta un po’ acida nei confronti dei concorrenti e non perde mai l’occasione per bacchettare l’inviato Massimiliano Rosolino. E questo ai telespettatori non piace tanto.

Gli ascolti non vanno benissimo tanto che una degli opinionisti presenti in studio, l’amatissima Iva Zanicchi aveva proposto, per far alzare un po’ gli ascolti, di mandare Tommaso Zorzi sull’isola come concorrente e fargli smettere i panni di opinionista.

Akash Kumar annuncia di non voler più andare in studio ma poi cambia idea

Akash Kumar, che aveva deciso di non voler essere più presente in studio durante le puntate ha, evidentemente, cambiato idea perché ieri sera era seduto al suo posto.

L’ex naufrago, che su questo punto era stato molto chiaro sui social e aveva detto che non sarebbe più tornato in studio, ha stupito tutto con la sua presenza.

Akash Kumar, nonostante sia rimasto sull’isola per pochissimi giorni è diventato un personaggio simbolo di questa quindicesima edizione de L’isola dei famosi per i suoi atteggiamenti stravaganti.

Durante la puntata si è anche prestato ad una prova fisica.

Quando l’ex naufrago aveva detto di non voler mai più essere in studio durante le puntate rimanenti de L’isola dei famosi in tanti avevano pensato che aveva litigato con qualche altro concorrente ma, in realtà lui aveva deciso così solo perché riteneva fosse giusto.

Poi, però, su Instagram aveva fatto sapere che, in serata, sarebbe stato in puntata

Ilary Blasy e Akash Kumar litigano in diretta

Ieri sera durante la puntata de L’isola dei famosi Ilary Blasi ha litigato con Akash Kumar.

Vediamo cosa è accaduto.

Qualche giorno fa il modello aveva fatto sapere sui social che non sarebbe più andato in studio da Ilary Blasi e aveva scritto così: «La mia presenza in studio termina qua… non sarò più presente. Questa è una scelta mia. È meglio dare spazio a persone che creano dinamiche».

Ma poi, non si sa perché, ha cambiato idea e ha annunciato su Instagram la sua presenza per la serata. Ad inizio di puntata, Ilary Blasi gli ha chiesto: «Ma non avevi detto che non venivi? Invece stai seduto lì attaccato a quella poltrona come le extension di Vera Gemma» e lui, seccato le ha risposto: «Io non sarei più venuto perchè non c’è rispetto per me, poi se volete me ne posso andare anche ora». Ma Ilary Blasi gli ha chiesto di rimanere.