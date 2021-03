isola-dei-famosi,-ilary-blasi-fa-una-battuta-pesante-a-elisa-isoardi-“tu-te-ne-intendi”:-cala-il-gelo-in-studio

Isola dei famosi, è andata in onda ieri la terza puntata del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Come tutti sappiamo, una delle concorrenti più amate di questa edizione, sembra essere Elisa Isoardi. La conduttrice piemontese, ad oggi sembra una delle papabili vincitrici del programma o al massimo una delle preferite. In questa prima settimana di permanenza sull’Isola, la conduttrice ha dimostrato grande forza, determinazione e tenacia. Ad ogni modo, Elisa che da sempre è stata piuttosto determinata e discreta, sull’Isola sembra essersi portata dietro il “fantasma” del suo ex fidanzato. Quest’ultimo, sappiamo bene essere Matteo Salvini, l’ex Premier con il quale la conduttrice è stata insieme per diversi anni. Proprio nella serata di ieri, la conduttrice Ilary Blasi sembra abbia punzecchiato la concorrente. Ma cosa è accaduto nello specifico?

Isola dei famosi 2021, Ilary Blasi punzecchia Elisa Isoardi

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, l’ex conduttrice de La prova del cuoco, in questa settimana di permanenza in Honduras sembra aver dimostrato di avere un grande carattere, grande forza e tanta determinazione. Nei giorni scorsi, la Isoardi ha tanto discusso con Brando Giorgi, litigi già diventati virali sui social, dove gli utenti condividono meme ed anche alcuni stralci delle loro “dure” conversazioni.

La battuta della conduttrice coglie di sorpresa la naufraga

Nel corso della puntata andata in onda ieri sera, lunedì 22 marzo 2021, sembra si sia affrontato questo argomento. Ad un certo punto, la conduttrice Ilary Blasi rivolgendosi alla Isoardi avrebbe detto “Elisa comandi tu o comanda la natura? Chi è il leader? Tu di leader te ne intendi”. E’ chiaro il riferimento al suo ex fidanzato, il leader della Lega e pare che questo riferimento abbia proprio scatenato il gossip. Sui social in molti hanno commentato questa battuta della Blasi.

La risposta dell’ex fidanzata di Matteo Salvini

Ad ogni modo, dopo questa battuta di Ilary, Elisa sembra non essersi scomposta più di tanto ed avrebbe preferito puntare la sua attenzione sulle dinamiche del gioco. Insomma, la Isoardi ha sicuramente recepito l’ironia della Blasi, ma ha preferito non rispondere. Tuttavia, la concorrente ha continuato a parlare degli scontri con Giorgi, la maggior parte di questi sorti per motivi legati al cibo. L’attore ad un certo punto avrebbe detto: “Abbiamo avuto la possibilità di frequentarci pochissimo prima dell’Isola. Ho trovato un’Elisa diversa da come l’ho conosciuta prima. L’ho trovata un po’ più aggressiva. Mi sono permesso solo di dare un parere”. La Isoardi, invece, ci sarebbe andata giù pesante nei confronti di Brando, sostenendo che secondo lei è entrato in modalità sbagliata. Per chiudere l’argomento, è intervenuta anche l’opinionista Iva Zanicchi. “Troppi galli in un pollaio non vanno bene. Meglio un gallo e una gallina“, queste le parole della Zanicchi.