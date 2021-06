isola-dei-famosi,-ilary-blasi-massacra-rosolino:-“tu-in-discoteca-puoi-solo-raccogliere-…-“,-momenti-di-grande-imbarazzo-in-studio

Lunedì sera è andata in onda un’altra puntata de L’Isola dei famosi che ormai è alle battute finali. Ilary Blasi, padrona di casa perfettamente a suo agio nel ruolo che riveste, ha un rapporto contrastante con i naufraghi, se da una parte li bacchetta a dovere, dall’altra riesce a dare ad ognuno di loro la giusta importanza e loro ricambiano confidandosi con lei e svelandole sentimenti ed emozioni che, stando sull’isola, quasi sempre a stomaco vuoto, sono decisamente molto forti.

Ilary Blasi massacra Massimiliano Rosolino “Tu in discoteca puoi solo svuotare i posacenere”

Ilary Blasi, anche lunedì sera non ha perso l’occasione per essere un po’ velenosetta, come accade spesso, con Massimiliano Rosolino l’inviato di quest’anno che è il suo bersaglio preferito.

Quasi in ogni puntato Rosolino è il destinatario di battute e frecciatine da parte della Blasi e lunedì non ha fatto eccezione. L’inviato in Honduras sta sempre al gioco e, almeno in apparenza, non rimane mai male delle battute e delle allusioni alla sua poca scioltezza nello spiegare i giochi con i quali si devono cimentate i concorrenti. Lunedì sera, dopo che Isolde Kostner, ex campionessa dello sci italiano, si è sciolta in balli da discoteca sul cubo con Miryea Stabile, ex de La Pupa e il Secchione, Rosolino ha detto commentando il balletto: Le due “ragazze immagine dell’Honduras”, Ma appena Massimiliano ha detto questa frase scherzosa, subito è intervenuta Ilary Blasi che gli ha risposto con una battuta al veleno: “Te in discoteca, Massimiliano, ormai ci vai solo per svuotare i posacenere“. In Palapa nessuno ha parlato più.

Valentina Persia crolla “Non sono forte”

Valentina Persia conosciuta come una donna simpatica e divertente, sta mostrando un lato del suo carattere che nessuno conosceva. E’, come tutti, una donna che ha anche le sue fragilità e che sta imparando a non nasconderle più.

Però, Valentina Persia pare molto più allegra e pare che questo suo momento dipenda da una storia con Awed. Di fronte ad una domanda diretta di Ilary Blasi, Valentina Persia ha risposto così: “Cosa mi piace di lui? Fondamentalmente la sua magrezza perché so di rimpiazzarlo a dovere. Il suo volto e i suoi occhi così profondi mi ispirano, certo potrebbe essere mio figlio ma oggi vanno di moda le Milf. Vera Gemma insegna”. E poi ha aggiunto: “Io vorrei fare un po’ come Sabrina Ferilli che si sarebbe dovuto spogliare per lo scudetto della Roma, poi aveva un body color carne. Si può fare? Va bene per la forma fisica che ho ottenuto mi spoglio anche davanti a tutta la Playa”.