isola-dei-famosi,-jeremias-torna-a-casa-e-fa-dichiarazioni-al-veleno-sul-reality

eremias Rodriguez dopo questa breve ma intensa esperienza all’Isola dei famosi 2022 è tornato a casa. Il fratello di Belen aveva preso parte a questa edizione del reality di Canale 5 insieme al padre Gustavo. Ad ogni modo, nel momento in cui le coppie sono scoppiate i due hanno giocato singolarmente. Jeremias però, sin da subito pare avesse mostrato una certa insofferenza nei confronti del reality e dei suoi compagni d’avventura. Così nel momento in cui è stato eliminato dal televoto, l’ex naufrago non ha accettato di rimanere su Playa Sgamada ma ha manifestato la sua volontà di voler tornare a casa e dalla sua famiglia.

Jeremias Rodriguez abbandona il reality di Canale 5

“Abbandono l’isola. Ci hanno provato tutti a convincermi, ma sono sicuro. Vado via. Ho bisogno di tornare a casa, dalla mia famiglia e dalla mia fidanzata. Mi manchi da morire Debora, ti amo“. Queste le parole espresse da Jeremias in occasione dell’ultima puntata del reality, annunciando così la volontà di voler tornare a casa. Nessuno pare sia riuscito effettivamente a convincerlo del contrario. Così, nelle scorse ore Jeremias è arrivato in Italia e ad aspettarlo all’aeroporto pare ci fosse la sua fidanzata Deborah Togni.

I post dell’ex naufrago su Internet dopo l’Isola

Dopo qualche ora, Jeremias è apparso sui social e nello specifico sembra abbia pubblicato un piatto, scrivendo “Riprendiamo subito uno stile di vita sano”. Pare che abbia utilizzato questo termine Sano scritto anche in maiuscolo ed in molti lo hanno interpretato come una frecciatina nei confronti del programma. Sappiamo bene che proprio all’Isola uno degli argomenti principali è il cibo. Poi in altre storie, sembra che Il fratello di Belen si sia sbilanciato su quello che è stato il suo naufrago preferito, facendo il nome di Blind, il giovane rapper.

Dimagrito 15 kg, la foto del prima e dopo sui social

Ed ancora, in un’altra storia, Jeremias sembra aver dichiarato di aver perso ben 15 kg. Nonostante Jeremias sia stato sull’Isola soltanto poche settimane, ha dovuto fare i conti con lo stress, le zanzare, le porzioni scarse di cibo, il lavoro fisico anche piuttosto duro, la perdita muscolare. Tutto questo ha portato inevitabilmente ad un dimagrimento piuttosto importante.