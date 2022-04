Isola dei Famosi, la mamma di Blind fa causa al figlio perchè …

Per diversi mesi i telespettatori hanno aspettato con ansia l’inizio della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, e una volta che il noto reality show ha avuto inizio ecco che i telespettatori sono soliti seguire con passione e costanza le varie puntate e le vicende che riguardano proprio i naufraghi. Nelle ultime ore ad esempio si sta tanto parlando di Blind, il cantante al quale la madre sembrerebbe aver fatto causa. Ma, per quali motivi? Facciamo un po’ di chiarezza.

Le rivelazioni di Blind all’Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi ha avuto inizio da poco tempo e ha portato con se nuovi protagonisti e di conseguenza nuove storie di cui si discute ogni giorno sempre di più. E’ questo il caso di Blind ovvero il famoso cantante di X Factor considerato oggi uno dei protagonisti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. E proprio nel corso di queste prime settimane trascorse in Honduras ecco che l’artista ha sentito il desiderio, ma soprattutto la necessità di raccontare quella che è la sua vita e la sua realtà. L’artista nello specifico sembrerebbe aver parlato del difficile rapporto con la madre, di come abbia vissuto in modo duro non solo l’infanzia ma anche l’adolescenza precisando inoltre che proprio in questo periodo della sua vita a casa non mancava l’abuso di sostanze.

La replica della mamma di Blind

La mamma di Blind ha quindi scelto di non rimanere in silenzio di fronte e tali parole, motivo per il quale ha deciso di replicare tramite le pagine di un famoso quotidiano ovvero ‘La Nazione’. “Sono contenta per la sua carriera, per il suo percorso. Ma su alcuni aspetti dei suoi racconti, in particolare sulla mia famiglia, non è completamente sincero. Posso capire, ma non trovo giusto quello che dici di me. Dinchè non è stato con noi, ho sempre fatto di tutto per garantirgli un tetto, da mangiare, tutto quello di cui aveva bisogno, Anche sopra alle mie possibilità”, queste le sue parole.

La richiesta della mamma di Blind

Stando a quanto emerso nelle ultime ore, e di preciso secondo quanto rivelato da blogtivu.com, la mamma di Blind sembrerebbe aver agito legalmente per poter chiedere al figlio l’obbligo di mantenimento. La donna sembrerebbe aver scelto di chiedere aiuto al figlio solamente adesso che lui si non solo si è fatto conoscere nel mondo della musica ma si è anche fatto apprezzare tanto dalle persone. Ma sarà davvero così?