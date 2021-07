isola-dei-famosi,-“lamborghini-inutile-alieno”.-lei-spiega:-“non-stavo-bene”

L’hanno dipinta come una persona assente, noiosa, impreparata e incline a fare figuracce, parlando spesso senza cognizione di causa: trattasi di Elettra Lamborghini e della sua esperienza all’Isola dei Famosi in qualità di opinionista. In effetti la ricca ereditiera non ha brillato in quel ruolo, rendendosi protagonista di diversi scivoloni. Nulla di grave, ma è fuor di dubbio che ci si aspettava qualcosa di più Un motivo, però, c’è e sarebbe riconducibile a ‘cause di forza maggiore’. Lo ha spiegato la Lamborghini in prima persona, rilasciando un’intervista a SuperGuida Tv a cui ha raccontato che durante il reality show non stava bene e che dunque ne ha risentito anche la sua lucidità.

“Non mi sono sentita un pesce fuor d’acqua”, sottolinea Elettra che poi ammette di non essere stata al cento per cento in quanto era appena “uscita da un periodo difficile” in cui avevo “preso il coronavirus”. “Durante il primo mese – ha aggiunto – ne ho risentito perché non sono stata bene dal punto di vista psicologico. Avevo anche perso da poco il mio cagnolino”.

La cantante si dice quindi dispiaciuta per come sono andate le cose, ricordando anche di essere subentrata nel reality a gioco in corso e che tale frangente non le è stato d’aiuto. “È stata comunque una bella esperienza ma il coronavirus non mi ha aiutato”, ha chiosato.

A criticare la giovane non è solo stata una fetta di pubblico della trasmissione timonata da Ilary Blasi, ma ci sono stati anche diversi partecipanti al reality show. Il visconte Guglielmotti ha sostenuto di essersi trovato innanzi a una persona “inutile e noiosa”. Il comico Beppe Braida l’ha dipinta come un “alieno” e che gli è parso che stesse “seduta lì” con il corpo che “c’è, ma il resto l’avrà lasciato da qualche parte.” Braida ha poi aggiunto di aver avuto l’impressione che alla Lamborghini “non gliene può fregare di meno di niente proprio”.

Nino Formicola, che partecipò al programma nel 2018 vincendolo, ha avuto considerazioni altrettanto dure, coinvolgendo, oltre a Elettra, pure Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. “Svarioni e figuracce. Evidentemente non sapevano niente dei naufraghi”, ha tuonato.

Tornando all’intervista dell’ereditiera, la medesima, quando le viene domandato se il prossimo anno rifarebbe una simile esperienza, replica che preferirebbe attendere: “L’esperienza televisiva mi ha fatto capire che ho tanta voglia di dedicarmi alla musica”. Tradotto, no grazie. Al piccolo schermo meglio altro. La musica appunto.

D’altra parte è assai remota l’ipotesi che la cantante sia richiamata per ricoprire lo stesso ruolo nella prossima edizione del reality dei naufraghi: indi per cui il problema non si pone. Anche Tommaso Zorzi è alquanto probabile che non ci sarà essendo migrato verso Discovery dove condurrà un nuovo show, Drag Race Italia.