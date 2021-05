Isola dei Famosi, l’annuncio che tutti aspettavano: accadrà nella prossima puntata del reality show di Canale 5.

Isola dei Famosi, l’annuncio che tutti aspettavano: accadrà nella prossima puntata del reality show di Canale 5. (Fonte Mediaset Play)

Manca sempre meno al gran finale de L’Isola dei Famosi! Il reality show di Canale 5 terminerà ufficialmente lunedì 7 giugno 2021. Un finale diverso dal solito per il programma di Canale 5: l’ultima puntata, infatti, vedrà i naufraghi ancora in Honduras e non in studio, come per le passate edizioni. A causa del Covid, infatti, i concorrenti dovrebbero affrontare una quarantena piuttosto rientrati in Italia e non potrebbero quindi partecipare al gran finale. Ma in attesa di scoprire chi salirà sul gradino più alto del podio, fra qualche giorno ci sarà una nuova ricchissima puntata. Dove senza dubbio scopriremo il nome di qualche altro finalista, che si unirà a Andrea Cerioli ed Ignazio Moser. In studio, insieme alla conduttrice Ilary Blasi e al trio di opinionisti, ci saranno come sempre tanti ospiti. Tra cui anche un’attesissima ex concorrente… L’annuncio è arrivato proprio poco fa, date un’occhiata!

Isola dei Famosi, l’annuncio che tutti aspettavano: nella prossima puntata in studio ci sarà anche lei

Dopo lo stop di questo venerdì dovuto alla messa in onda dell’ultima puntata de Il Segreto, l’Isola dei Famosi torna regolarmente in onda lunedì sera. Il cerchio si stringe sempre di più e la finalissima si avvicina. Chi vincerà questa quindicesima edizione del reality show di Canale 5? Staremo a vedere! In attesa di scoprire i nomi dei finalisti ufficiali, c’è una bellissima novità che riguarda la prossima puntata. In studio, per la prima volta, arriverà in studio Francesca Lodo, una delle protagoniste assolute di questa edizione. Prima nel gruppo dei primitivi e dopo in coppia con Beatrice Marchetti su Playa Emboscada, la showgirl ha dimostrato di essere una naufraga davvero determinata. Una bellissima esperienza per lei, che finalmente arriva in studio per commentare insieme agli altri le vicende dei naufraghi ancora in Honduras:

Noi non vediamo l’ora di scoprire cosa accadrà nella prossima puntata! E voi?