isola-dei-famosi,-lei-lo-sfida,-lui-risponde:-“e’-una-grande”

I due naufraghi del reality show in Honduras hanno dato vita ad un duello davvero interessante: come andrà a finire?

Dopo aver assistito all’ultima puntata, ovvero di ieri de L’Isola dei Famosi, su Canale 5, oggi i telespettatori si sono incollati al piccolo schermo, seguendo i dettagli del daytime.

Il programma è davvero agli sgoccioli e la conduttrice, Ilary Blasi ieri ha già dato per certi, due finalisti dell’edizione. Da un lato Andrea Cerioli e dall’altro uno spumeggiante, Ignazio Moser, vero Leader della truppa.

Il fidanzato di Cecilia Rodriguez (in studio a fare il tifo per lui, da quando il suo amato ha fatto il suo ingresso in Honduras) ha scelto di “sacrificarsi” e farsi tagliare barba e capelli, per ottenere il “bottino” di pasta asciutta per tutto il gruppo.

Diventa serrata, invece la lotta per la nomination, per l’eliminazione, che vedrà Isolde Kostner opporsi ad Matteo Diamante. Una sfida affascinante, vissuta intensamente anche oggi, nel consueto daytime settimanale

Una sfida che si preannuncia di “fuoco”: le prime parole dei naufraghi a rischio eliminazione

Dopo aver sviscerato sensazioni ed emozioni, nell’ultimo appuntamento del daytime de L’Isola dei Famosi, in onda questo pomeriggio, l’accorgimento che ha colpito di più i fans è lo “scontro” tra i due titani, naufraghi.

Si tratta di Matteo Diamante e Isolde Kostner, i due concorrenti in lista per l’eliminazione, da decretare la prossima settimana. Uno solo tra i due non raggiungerà la finalissima, in programma il prossimo, 7 Giugno.

Nel frattempo, la preoccupazione di andrea sale alle stelle, dal momento che teme fortemente la sfida per una concorrente di prestigio come la Kostner. Diamante la ritiene comunque una grande amica, ma si augura con tutto il cuore di arrivare in finale, il suo vero obiettivo da inizio dell’avventura. Anche per dare una soddisfazione ai propri genitori, molto titubanti, sulle sue scelte di vita.

Se un’eventuale finale riempirebbe di orgoglio il concorrente, dall’altro lato, Isolde si è rivelata molto preoccupata nell’affrontare un naufrago come Matteo, per l’ultimo ostacolo per la finalissima.

L’ex sciatrice alpina ha manifestato un “filo” di indignazione nei riguardi di coloro che secondo lei l’hanno nominata. Da Awed a Miryea, ma se lo aspettava!