isola-dei-famosi,-l’ex-naufrago-sbaglia-una-prova-e-viene-umiliato-in-diretta

All’Isola dei famosi, quest’anno sta accadendo praticamente di tutto. È davvero clamoroso quello che è accaduto nel corso della puntata andata in onda ieri Lunedì 10 maggio 2021. Sembrerebbe che uno degli ex naufraghi, ovvero uno tra i più chiacchierati di questa ultima stagione del reality abbia fallito una prova ed è stato umiliato in diretta TV. Ma cosa è accaduto? Facciamo un po’ di chiarezza.

Isola dei famosi 2021, un ex naufrago umiliato in diretta tv

Un ex concorrente dell’Isola dei Famosi presente in studio come ospite e come opinionista sembra che abbia scatenato la reazione degli opinionisti in studio ovvero Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Sembra che la prima gli abbia dato della mezza s**ga, mentre il secondo sembra abbia dato vita ad una lite furibonda con lui. Stiamo parlando di Akash Kumar che proprio nella serata di ieri. sembra abbia voluto rendersi protagonista di una prova di forza e di resistenza fisica in studio. con soltanto un obiettivo ovvero quello di aiutare Francesca Lodo.

Akash Kumar, la prova di forza non è andata a buon fine

Si trattava di una prova di forza molto importante, soprattutto per Francesca Lodo che avrebbe così vinto un piatto di pasta nel caso in cui Akash avesse superato tale prova. Ad ogni modo, anche per il modello pare che questa prova fosse un modo per potersi in qualche modo riscattarsi dopo quanto accaduto durante la sua permanenza al reality. Il modello sarebbe dovuto rimanere in sospeso in aria per circa 2 minuti per dare modo alla naufraga ancora in gara di poter mangiare un piatto di pasta molto invitante e molto gustoso. Poco prima di iniziare la prova, il modello indiano sembra aver detto con certezza che sicuramente sarebbe stato in grado di passare questa prova. Dopo circa un minuto però pare si sia dovuto fermare ed è caduto improvvisamente a terra.

La reazione dei presenti in studio, esagerata quella di Elettra Lamborghini

La reazione di tutti i presenti in studio è stata esilarante e una tra tutti Elettra Lamborghini sembra che rivolgendosi all’ex naufrago gli abbia dato della mezza “se**a”, frase che in qualche modo ha scatenato grande stupore in studio ed anche sul web. Sono stati in tanti Infatti a commentare le dichiarazioni di Elettra Lamborghini, considerate piuttosto esagerate. Subito dopo la messa in onda della puntata. Akash sul profilo Instagram sembra abbia voluto ripostare una foto della prova in questione, dicendo che sicuramente la prossima volta andrà meglio e che porterà a casa il risultato sperato.