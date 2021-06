Isola dei famosi, Massimiliano Rosolino svela: “Mi si è spezzato il cuore” duro colpo per il reality

Ad un paio di settimane dalla fine dell’Isola dei famosi, Massimiliano Rosolino fa delle confessioni su alcuni retroscena del programma.

Massimiliano Rosolino è stato l’inviato dell’Isola dei famosi di quest’anno e si è rivelato una sorpresa. Insieme a Ilary Blasi hanno dato vita ad un programma diverso dal solito che a molti però non è piaciuto.

Infatti, non sono mancate critiche e giudizi da parte del pubblico italiano che si è ricreduto ed ora vorrebbe rivedere il nuotatore nelle Honduras alle prese con i naufraghi di questa edizione appena conclusa.

Massimiliano Rosolino: retroscena da non credere

L’inviato si è lasciato andare in un’intervista per il settimanale Nuovo Tv. Proprio in questa occasione ha rivelato alcuni particolari sulla sua esperienza nelle Honduras.

L’uomo ha affermato che

Quando mi hanno comunicato che si sarebbe allungata fino al 7 giugno mi si è spezzato il cuore perché avevo nostalgia della famiglia.

E poi ha detto la sua sulla conduzione e il lavoro svolto insieme a Ilary Blasi, spiegando che

Grande sintonia con Ilary Blasi e lei mi ha detto che qualunque cosa fosse successa noi avremmo dovuto riderci su, infatti la nostra parola d’ordine è divertimento.

Anche la conduttrice quando è stata intervistata ha confessato di aver trovato in Massimiliano Rosolino un uomo unico e un collega speciale, i due hanno fatto squadra e nonostante alcune critiche e giudizi negativi sono riusciti a portare avanti il programma fino alla fine che si è rivelata uno spettacolo sotto ogni punto di vista.

Per il momento non si hanno informazione riguardo ad una possibile prossima edizione, Mediaset sta valutando se possa andare o se sia il caso di cambiare qualche cosa. Le novità in questa non sono mancate, a partire dal cast tra la conduzione e gli opinionisti. Ora Massimiliano è tornato dalla sua famiglia e non ha nessuna intenzione di ripartire, almeno per un po’.