Isola dei Famosi, Matteo commenta le strategie di Awed: “Rimasto male, ma..”

Si continua a parlare di Isola dei Famosi, a pochi giorni dalla finale dell’edizione 2021. I protagonisti delle news di oggi sono Matteo Diamante e Awed. Il primo è stato intervistato da Super Guida Tv e ha commentato le strategie del vincitore. Quando Awed ha nominato Matteo, infatti, sui social è stato duramente criticato. I due si sono professati amici sin dal primo incontro sull’Isola, quando Awed si è unito al gruppo degli Arrivisti di Matteo. Si conoscevano già e condividono la stessa storia, lo stesso sogno come hanno raccontato. Per questo nessuno si aspettava una nomination a Diamante, ma non è stata l’unica nomination di Awed ad aver scatenato la reazione del pubblico.

Il diretto interessato di questo presunto colpo basso ha smorzato i toni della polemica. Di sicuro è dispiaciuto di aver ricevuto la nomination anche da Awed, soprattutto dopo aver scritto a lui una bellissima lettera sull’amicizia, ma ha ridimensionato la questione visto che si tratta pur sempre di un gioco. Per lui non è stata una pugnalata da un amico, ma la definirebbe più che altro una pugnalata strategica. Matteo ha spiegato di aver guardato i fatti sotto il punto di vista del gioco e non dell’amicizia. Su Awed ha aggiunto:

“Il suo gioco è stato sempre quello di fare le sue nomination settimana per settimana, in base ai rapporti che stringeva. Anche perché lui non era un naufrago ‘Survivor’. Lui era più un naufrago da Pubblic Relation. Ovviamente ci sono rimasto male, lui è molto giovane e magari non ha calcolato il discorso amicizia che comunque dovrebbe esulare anche da un gioco. […] Io al suo posto non mi sarei mai nominato. Questo è poco ma sicuro”

Matteo e Awed dopo l’Isola dei Famosi hanno già chiarito tutto, come ha raccontato Diamante. E come era evidente durante il viaggio di ritorno. L’amicizia tra loro va oltre la nomination e questo Matteo lo ha messo in chiaro. Tuttavia Matteo non ha nascosto un po’ di delusione: ha spiegato che dal suo punto di vista la loro amicizia era superiore rispetto a quelle nate sull’Isola in quei giorni. Si riferiva chiaramente al rapporto che Awed ha costruito con Andrea Cerioli e Ignazio Moser (alle prese con polemiche e critiche). Nonostante ciò, lui continua a considerare il tutto solo frutto di una strategia e nulla più.

In effetti Awed è stato accusato di fare strategia all’Isola dei Famosi più e più volte. Ma tutti coloro che hanno lanciato questa accusa hanno specificato che non si trattava di una strategia cattiva, per questo pare non abbia infastidito nessuno. Cosa pensa Matteo Diamante della vittoria di Awed all’Isola 2021? Questa la sua risposta: