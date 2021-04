isola-dei-famosi,-mediaset-decide-per-un-cambio-drastico:-ilary-blasi-“stravolta”

Mediaset corre ai ripari e decide di stravolgere la programmazione de L’Isola dei Famosi per cercare di ottenere più ascolti.

Il ritorno di Ilary Blasi in prima serata alla conduzione de L’Isola dei Famosi è stato caratterizzato per il momento da problematiche di diverso tipo. Questa edizione del reality è la più complessa da quando va in onda, visto che i concorrenti eliminati al televoto decidono spesso di abbandonare il programma eliminando la possibilità di vedere come se la caverebbero da soli sull’altra spiaggia. Inoltre ci sono stati diversi incidenti che hanno portato ad abbandoni (basti pensare ad Elisa Isoardi e Paul Gascoigne), e scelte della produzione che non hanno pagato: come quella di fare rimanere l’ex calciatore nonostante l’infortunio.

Alle problematiche di gestione del numero di concorrenti, Ilary Blasi deve far fronte sempre a liti che si scatenano tra i naufraghi e anche tra questi ed i commentatori durante le dirette serali. Come se ciò non bastasse, dopo un inizio con il botto (il 21% di share) anche l’interesse del pubblico per il programma è calato con il passare del tempo. In particolar modo la seconda puntata settimanale, quella del giovedì, fa registrare sempre record negativi di ascolti. Giovedì 15 aprile era stato toccato il minimo storico con solo il 17,10% di share, superato una settimana dopo da un nuovo indice al ribasso (il 16,90%).

Isola dei Famosi, Mediaset prova a mettere una pezza: spostata la seconda puntata settimanale

Se le varie problematiche interne alla trasmissione sono grattacapi principalmente per la conduttrice, il calo degli ascolti è un fattore che interessa anche l’emittente. Per il reality sono stati messi a disposizione molti fondi, utili a convincere decine di personaggi del mondo dello spettacolo a partecipare all’esperimento sociale. Il calo di ascolti comporta anche un calo dei proventi pubblicitari e dunque un danno a tutta la rete. Per questo a Mediaset stanno pensando a quale mossa effettuare nel tentativo di fermare questo costante decremento d’interesse.

Stando alle ultime indiscrezioni, la mossa pensata dall’emittente è quella di un cambio di fascia settimanale. La puntata del lunedì rimarrebbe al suo posto, mentre quella del giovedì verrebbe spostata al venerdì sera. L’idea, infatti, è che la vicinanza tra le due puntate settimanali possa influire negativamente sull’interesse degli spettatori e che il giorno in più di distanza possa invece permettere alla trasmissione di spiccare definitivamente. Prima che il cambio diventi effettivo, tuttavia, si dovrà aspettare la fine di Felicissima Sera. Il programma di Pio e Amedeo ha riscontrato il favore del pubblico e spostarlo sarebbe un errore, anche perché termina il 30 aprile. A partire dal 7 maggio, dunque, l’appuntamento con l’Isola si sposta al venerdì.