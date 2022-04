isola-dei-famosi,-nicola-savino-in-diretta-al-veleno-contro-iiary-blasi:-“sei-str…a”,-gelo-in-studio

Una nuova puntata dell’Isola dei Famosi è andata in onda nella serata di venerdì 22 aprile 2022. E proprio durante tale appuntamento i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad un particolare confronto tra la naufraga Estefania Bernal e l’ex fidanzata di Roger Balduino ovvero una giovane di nome Beatriz. Proprio al termine di tale confronto la conduttrice ha fatto una particolare proposta alla ragazza in studio, ma esattamente di cosa stiamo parlando?

Roger Balduino sincero con Estefania Bernal?

All’Isola dei Famosi, così come all’interno di altri reality show, possono nascere delle splendide amicizie ma anche delle belle storie d’amore. Proprio nel corso delle ultime settimane sembrerebbe essere nata una particolare simpatia tra la modella argentina Estefania Bernal e il modello Roger Balduino. Mentre i due naufraghi portano avanti la loro conoscenza in Honduras ecco che in Italia l’ex fidanzata del modello rivela di essere convinta che Roger in realtà stia mentendo in quanto prima di partire per l’Honduras sembrerebbe averle promesso che terminata questa esperienza sarebbe tornato da lei. Date le parole pronunciate dalla giovane Beatriz ecco che la conduttrice dell’Isola dei Famosi, e quindi Ilary Blasi, ha pensato bene di far confrontare le due donne.

Particolare confronto tra Estefania Bernal e l’ex fidanzata di Roger Balduino

Estefania fin dal primo momento ha dimostrato di non aver molta voglia di parlare con Beatriz affermando di aver già avuto modo di sentir parlare di lei. Nello specifico la naufraga sembrerebbe aver rivelato di essere a conoscenza di questa ex fidanzata del modello che probabilmente avrebbe approfittato di questa situazione per poter andare in televisione. Sempre Estefania ha poi rivelato “Io sapevo tutto. Io non l’avrei fatto. Lei può are quello che vuole, però un po’ di amore proprio ci vuole. Io per lei, dico di andare avanti. Ognuno fa le sue scelte”. Parole queste alle quali si sono poi susseguite quelle di Beatriz che dallo studio televisivo dell’Isola dei Famosi ha così replicato: “Primo punto mi chiama Beatriz e non Beatrice”. Secondo Beatriz la naufraga parla di ciò che non conosce ed inoltre non perde occasione per accusarla di non avere solidarietà femminile.

La rivelazione di Beatriz su Roger e la proposta di Ilary Blasi

“No, non ha raccontato tutta la verità. Ma buona fortuna, che posso dire. Prima di partire stavamo insieme, non era una cosa finita. Buona fortuna, se ti fidi di lui che lo conosci da 3 settimane…”, queste le parole espresse da Beatriz nei confronti di Estefania. Secondo l’ex fidanzata se a Roger venisse data la possibilità di vederla sceglierebbe ancora una volta lei. E proprio per tale motivo Ilary Blasi le ha proposto di andare in Honduras per potersi confrontare faccia a faccia con l’ex fidanzato e con Estefania. Ovviamente Beatriz ha accettato e l’opinionista Nicola Savino ha commentato la proposta fatta dalla Blasi affermando “Ma sei str…a”. Parole alle quali Ilary ha replicato “No, sono giusta. Mi sembra giusto un confronto”.