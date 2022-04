isola-dei-famosi,-nicolas-vaporidis-senza-freni:-“mi-sentivo-…”

Nicolas Vaporidis è un noto attore italiano, il quale da qualche settimana ha iniziato la sua avventura all’interno del reality L’Isola dei famosi. Ha dimostrato di avere una grande forza ma anche un bel caratterino. Ad ogni modo, in questi giorni sull’Isola sembra proprio che l’attore abbia avuto dei problemi di salute. Nello specifico, durante una delle tante prove del reality, avrebbe avuto un malore. Ma cosa è accaduto nello specifico e come sta adesso Vaporidis?

Isola dei famosi 2022, Nicolas Vaporidis ha un malore durante una prova

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nel corso della puntata di lunedì dell’Isola dei famosi, pare che Vaporidis abbia avuto un malore. Il tutto sarebbe accaduto proprio la prova che avrebbe dovuto decretare il leader di questa settimana. In questa occasione, l’attore sembra che abbia accusato un malore, tanto che è stato costretto a ricorrere all’intervento dei medici. E’ stato tenuto per qualche ora sotto osservazione dai medici, salvo poi fare ritorno a Cayo Cochinos.

Malore in diretta, ore in osservazione poi Nicolas torna sull’Isola e racconta tutto ai suoi compagni Sembra che l’attore abbia così parlato con i suoi compagni d’avventura, raccontando che cosa fosse accaduto.“ Sono stato male subito dopo. Ragazzi, sì sono stato malissimo, mi sentivo come un vecchio di 100 anni. Ero come stordito…”. Queste le parole dichiarate da Nicolas che sembra si sia sentito davvero molto male. Poi avrebbe anche aggiunto dell’altro. “Non riuscivo più a muovermi bene…Su quell’arnese avevo le mani e le gambe che non si staccavano, vi giuro che sono stato male anche dopo…”. Queste le parole di Nicolas che in questi giorni sta parecchio litigando con Jeremias Rodriguez.

Le rassicurazioni di Vaporidis “Adesso però sto benissimo”

Adesso, però, l’attore ha voluto rassicurare tutti dicendo di aver completamente recuperato dopo il malore. “Adesso però sto benissimo…”, avrebbe aggiunto l’attore. Insomma, sono stati sicuramente attimi di tensione e di apprensione per Nicolas il quale ha avuto improvvisamente questo crollo fisico che ha fatto parecchio preoccupare non soltanto i suoi compagni d’avventura e tutta la produzione, ma soprattutto la sua famiglia che si trova a tanti tanti chilometri di distanza. L’importante però è che Vaporidis adesso stia meglio.