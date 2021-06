isola-dei-famosi,-prendono-il-primo-volo-disponibile-per-incitarli:-vittoria-scontata?

Mancano pochi giorni alla finale dell’Isola dei Famosi che si prospetta ricca di sorprese, soprattutto per Ignazio Moser e Andrea Cerioli.

L’Isola dei Famosi (Screen Mediaset Play)

Tutto è pronto per la finalissima che si svolgerà lunedì 7 giugno decretando il vincitore della quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi. A contendersi il podio Valentina Persia, Beatrice Marchetti, Ignazio Moser, Andrea Cerioli e solo uno tra Awed e Matteo Diamante, attualmente al televoto.

In vista della serata conclusiva il programma pensato di dare la possibilità ai naufraghi in gara di vivere in diretta delle emozioni inaspettate mai finora mostrate nella storia della trasmissione. Capiamo cosa accadrà lunedì secondo le prime anticipazioni trapelate dai media.

Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione sbarcano in Honduras

Sarà una puntata finale decisamente inaspettata e ricca di sorprese sia per pubblico a casa ma anche per gli ultimi naufraghi rimasti in gara nel reality.

Il programma ha infatti organizzato per loro una sorpresa pazzesca, ovvero nel corso della puntata finale riceveranno alcune visite da parte dei loro cari. Il portale Fanpage ha fatto trapelare nelle ultime ore che per Ignazio Moser e Andrea Cerioli sembrerebbe ci saranno presenti le loro due fidanzate influencer già partite per l’Honduras ieri senza rivelare nulla a nessuno.

Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione dopo aver supportato i compagni per settimane dalla studio di Canale 5 sono pronte per correre loro incontro per la sfida più grande. Però non saranno le sole a sbarcare sull’Isola, grandi colpi di scena ci saranno anche per gli altri naufraghi all’appello.

LEGGI ANCHE –> Carlo Cracco, la tragedia della pandemia: “Ho perso tante persone”

LEGGI ANCHE –> Digital Art, le sue opere valgono una fortuna: è il nuovo trend

La decisione è avvenuta in quanto per la prima volta nella storia del reality i concorrenti non potranno entrare in studio per la proclamazione tanto attesa ma resteranno a Cayo Paloma.

Le restrizioni legate alla pandemia e l’obbligo di quarantena di ritorno dall’estero hanno stravolto i piani che però con questa magnifica sorpresa hanno preso una piaga decisamente romantica.